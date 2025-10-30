وفد سياحي يزور مسار العائلة المقدسة وكنيسة العذراء مريم بكفر الشيخ | صور

أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، عن استقبال المحافظة لوفد سياحي أمريكي يضم 41 سائحًا وذلك في إطار برنامجهم لزيارة مسار العائلة المقدسة بسخا.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالاهتمام بتنمية وتشجيع السياحة الدينية، وتطوير نقاط مسار العائلة المقدسة بمختلف المحافظات، بما يعزز مكانة مصر كوجهة عالمية للسياحة الدينية والثقافية.

شمل البرنامج زيارة مسار العائلة المقدسة بسخا “كنيسة العذراء مريم”، تفقد الوفد خلالها الكنيسة والحديقة والمناطق الأثرية المجاورة.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن هذه الزيارة تأتي في إطار الاهتمام العالمي بمسار العائلة المقدسة، الذي يعد من أهم المقاصد الدينية والسياحية في مصر، مشيدًا بجهود وزارة السياحة في دعم هذا المسار وتنشيط السياحة الدينية.

وأكد محافظ كفرالشيخ حرص المحافظة على تقديم كل سبل الدعم والتنسيق لإنجاح الرحلات السياحية الدينية، وتعزيز مكانة كفرالشيخ كأحد أهم محطات مسار العائلة المقدسة في مصر، لما تمتلكه من تاريخ روحي وأثري فريد، موجهًا باستمرار التعاون بين الأجهزة التنفيذية ووزارة السياحة والكنيسة لتقديم أفضل الخدمات للزائرين والسياح.

رافقت الوفد خلال زيارته لمحافظة كفر الشيخ، صفاء العبد، مدير إدارة السياحة بديوان عام المحافظة.