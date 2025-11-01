قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية التونسي يشارك في افتتاح المتحف المصري الكبير نيابة عن الرئيس
تراجع 550 جنيهًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن
انتصار السيسي : المتحف الكبير شاهد على أن مصر حضارة تبني مستقبل
السيدة انتصار السيسي ترحب بضيوف مصر: المتحف المصري الكبير يجسّد "معنى الجمال في الإبداع والقوة في السلام"
يسرا في رسالة للعالم عن المتحف الكبير: تعالوا شوفوا مصر أرض الحضارة
مصرع 13 شخصا في انهيارات أرضية بكينيا
‎عزمي محيلبة لـ"صدى البلد": المتحف الكبير تأكيد لقدرة المصريين على تحقيق المستحيل
صحيفة هندية: 5 آلاف قطعة أثرية تكشف لأول مرة في المتحف المصري الكبير
شيخ الأزهر: الأديان لا تتصارع بل تتحاور وتلتقي على إرساء السلام بين البشر
صحة غزة: 350 ألف مصاب بأمراض مزمنة لا يجدون أدويتهم
صحيفة أذربيجانية: المتحف المصري الكبير تحفة مذهلة تضم أعظم كنوز الحضارة الفرعونية
قنوات وصحف عالمية: العالم يترقب الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير
الكنيسة القبطية تهنئ بافتتاح المتحف المصري الكبير: فخر جديد لجمهوريتنا الحديثة

البابا تواضروس
البابا تواضروس
ميرنا رزق

تهنئ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، الشعب المصري والدولة بكل أجهزتها، وفي المقدمة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير.

تجربة حديثة ومتميزة 

وأضاف البيان أن عظمة هذا الصرح تتبدى في أنه أكبر متحف في العالم متخصص في حضارة واحدة، وهي الحضارة المصرية القديمة، الأبرز بين أهم وأقدم وأعظم الحضارات التي عرفها الإنسان. كما أنه يقدم تجربة ثقافية وترفيهية حديثة ومتميزة، إذ يجمع بين عراقة محتوياته الفريدة وحداثة أساليب عرضها وتجربة الزوار من مختلف الفئات، وهو نجاح كبير يُضاف إلى قائمة إنجازات جمهوريتنا الجديدة.

وأكد البيان أن افتتاح المتحف الكبير حدث يدعو كل مصري إلى الفخر والاحتفاء، وللتأمل في عظمة ما صنعه أجدادنا، وما يجب علينا أن نصنعه ليليق مستقبل بلدنا الغالي بتاريخه العظيم.

واختتم البيان: نصلي أن يحفظ الله مصر: أرضها وشعبها وقيادتها، ويديم عليها الإنجازات والتقدم.

