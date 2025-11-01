الكنيسة القبطية تهنئ بافتتاح المتحف المصري الكبير: فخر جديد لجمهوريتنا الحديثة

تهنئ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، الشعب المصري والدولة بكل أجهزتها، وفي المقدمة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير.

تجربة حديثة ومتميزة

وأضاف البيان أن عظمة هذا الصرح تتبدى في أنه أكبر متحف في العالم متخصص في حضارة واحدة، وهي الحضارة المصرية القديمة، الأبرز بين أهم وأقدم وأعظم الحضارات التي عرفها الإنسان. كما أنه يقدم تجربة ثقافية وترفيهية حديثة ومتميزة، إذ يجمع بين عراقة محتوياته الفريدة وحداثة أساليب عرضها وتجربة الزوار من مختلف الفئات، وهو نجاح كبير يُضاف إلى قائمة إنجازات جمهوريتنا الجديدة.

وأكد البيان أن افتتاح المتحف الكبير حدث يدعو كل مصري إلى الفخر والاحتفاء، وللتأمل في عظمة ما صنعه أجدادنا، وما يجب علينا أن نصنعه ليليق مستقبل بلدنا الغالي بتاريخه العظيم.

واختتم البيان: نصلي أن يحفظ الله مصر: أرضها وشعبها وقيادتها، ويديم عليها الإنجازات والتقدم.