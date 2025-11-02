وفد من مطارنة الكنيسة الكاثوليكية يشارك في السيامة الأسقفية للأرشمندريت دمسكينوس الأزرعي

شارك اليوم، وفد من مطارنة الكنيسة الكاثوليكية بمصر، في قداس السيامة الأسقفية للأرشمندريت دمسكينوس الأزرعي، ليكون أسقفًا لمريوط، ومقره بالمقر البطريركي، بالإسكندرية، بوضع يد صاحب الغبطة والقداسة البابا والبطريرك ثيودوروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، وذلك بدير القديس جيورجيوس (مار جرجس) البطريركي، بمصر القديمة.

مثل وفد الكنيسة الكاثوليكية في المشاركة: سيادة المطران كريكور أوغسطينوس كوسا، أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك، وسيادة المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والزائر الرسولي على شمال إفريقيا، ونيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، وسيادة المطران جان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، وسيادة الخورأسقف بولس ساتي للفادي الأقدس، المدبر البطريركي للكلدان بمصر، والمونسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية بمصر.

شارك أيضًا أعضاء السينودس البطريركي لكنيسة الروم الأرثوذكس، وسفراء دول اليونان، وقبرص، والأردن، والشخصيات المختلفة الأخرى.