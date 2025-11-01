وزيرة الثقافة الروسية تزور المتحف القومي للحضارة والكنيسة المعلقة بحي الفسطاط

التقت وزيرة الثقافة الروسية أولجا ليوبيموفا خلال زيارة عمل إلى القاهرة بقيادات المتحف القومي للحضارة المصرية وعلى رأسهم الرئيس التنفيذي لهيئة للمتحف القومي الدكتور الطيب عباس.

وأوضحت السفارة الروسية بالقاهرة -في بيان اليوم /السبت/- أن الوفد الروسي قام بزيارة حي مصر القديمة، حيث زار الكنيسة المعلقة، المبنية على أحد معاقل الحصن الروماني و أيقونسطاس عتيق رائع .

وأوضح البيان أن الوزيرة الروسية زارت كنيسة أبو سرجة، حيث تحتوي الكنيسة على مغارة التي أقامت فيها العذراء مريم والطفل يسوع بحسب الأسطورة، وهي تعد مزاراً للحجاج المسيحيين من جميع أنحاء العالم، مؤكدة أن وزارة الثقافة الروسية تخطط تنفيذ مشروعا مشتركا كبيرا مخصصا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمشاركة العديد من المتاحف الروسية الكبرى.

يشار إلى أن المتحف الوطني للحضارة المصرية افتتح رسميا عام 2021، حيث يقع في حي الفسطاط التاريخي ويضم هذا المجمع، الذي تبلغ مساحته 960 ألف متر مربع، أكثر من 120 ألف قطعة أثرية وقد تميز حفل افتتاحه بـ"العرض الذهبي للفراعنة"، حيث نُقلت مومياوات 18 فرعونا وأربع ملكات من المتحف المصري بالقاهرة

