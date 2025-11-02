قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الدواجن اليوم الأحد.. ومفاجأة في ثمن البيض
رئيس اتحاد المبدعين: المتحف المصري الكبير بداية عصر حضاري جديد
وزارة الدفاع الروسية: دفاعاتنا الجوية أسقطت 164 مسيرة أوكرانية
عصير الرمان أم البنجر.. أيهما أفضل في علاج ضغط الدم ؟
المايسترو إيمان الجنيدي: فخورة بمشاركتي فى افتتاح المتحف المصري الكبير.. هدية مصر للعالم
عالم أزهري يرد على دعاوى وقف الإنجاب بسبب الظروف الاقتصادية
عاجل .. مدفعية الاحتلال تقصف دير البلح وسط قطاع غزة
موعد مباراة الأهلي والمصري .. والقنوات الناقلة
«عيطت وضحكت وفرحت».. ليلى علوي من نيويورك توثق لحظات الفخر بالمتحف المصري الكبير
«هويتنا تجمعنا».. فاروق حسني يكشف عن رسالته للأجيال القادمة بعد افتتاح المتحف المصري الكبير
طرق اكتشاف اللبن المغشوش في المنزل .. اختبارات بسيطة تكشف الغش خلال ثوانٍ
Chat bot.. خدمة آلية للرد على استفسارات المواطنين عن خدمات قطاعات الداخلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مطران الكنيسة اللاتينية يهنئ الرئيس والشعب المصري بمناسبة افتتاح المتحف الكبير

سيادة المطران كلاوديو لوراتي
سيادة المطران كلاوديو لوراتي
ميرنا رزق

بمناسبة الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير، أحد أبرز الأحداث الثقافية المنتظرة على مستوى العالم، وجّه سيادة المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، وبصحبته المونسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية، وجميع أبناء، ومؤسسات الكنيسة اللاتينية بمصر، أصدق التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى القيادات السياسية، والحكومية، والأمنية، والعسكرية، والشعب المصري الكريم، تعبيرًا عن فخرهم واعتزازهم بهذا الإنجاز الوطني الفريد.

وأكد سيادة المطران أن افتتاح المتحف المصري الكبير، يُجسّد عظمة الحضارة المصرية القديمة، وامتدادها في الحاضر، مشيرًا إلى أن هذا الحدث العالمي يعكس قدرة مصر على الجمع بين عبق التاريخ، وروح الحداثة، لتظل مركز إشعاع حضاري، وإنساني للعالم أجمع.

وأضاف سيادته: أن أبناء الكنيسة اللاتينية في مصر يشعرون بكل الفخر والانتماء لهذا الوطن العظيم، الذي يشهد في عهد الرئيس السيسي نهضة شاملة وتطورًا غير مسبوقًا في مختلف المجالات، بفضل الجهود المخلصة لأبنائه، وإيمانهم بقدراتهم على البناء والتقدم.

واختتم مطران الكنيسة اللاتينية بمصر كلمته قائلًا: نصلّي من أجل مصر الحبيبة، صانعة الحضارة، وحاملة رسالة السلام في المنطقة، والعالم، ونسأل الله أن يحفظها قيادةً، وشعبًا، وأن يكلّل خطواتها الدائمة نحو الازدهار بالنجاح والتوفيق. تحيا مصر. وطن المجد، والحضارة، والسلام.

المطران كلاوديو لوراتي الكنيسة الكنيسة اللاتينية بمصر السيسي افتتاح المتحف المصري الكبير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطفل المصري حسين عبدالرسول

صدفة غيرت وجه التاريخ | حكاية الطفل المصري قائد العالم لاكتشاف مقبرة توت عنخ آمون.. من هو حسين عبدالرسول؟

الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ المعاصر

جمال شقرة يكشف سرًا لأول مرة بشأن المتحف المصري الكبير

من هي شيرين أحمد طارق نجمة حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

من هي شيرين أحمد طارق نجمة حفل افتتاح المتحف المصري الكبير؟

الذهب

تحرك جديد للذهب بعد افتتاح المتحف المصري مساء اليوم 1-11-2025

ترامب

إنذار أمريكي إلى نيجيريا: تحركوا فورًا أو سنقوم بالتدخل .. لهذا السبب

الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب بعد افتتاح المتحف المصري الكبير مساء اليوم السبت 1-11-2025

سعر الذهب

سعر أعلى عيار ذهب اليوم 2-11-2025

شريهان

مكالمة عاطفية على الهواء .. «شريهان»: مش عارفة ألملم مشاعري ده تتويج على أرض بلدي

ترشيحاتنا

لمتحف المصري الكبير

هدية مصر للعالم.. موعد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير والقنوات الناقلة

سعر الذهب

عيار 21 يفقد 600 جنيه.. تراجع جديد في سعر الذهب الآن

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025

بالصور

5 طرق مختلفة لعمل البطاطا بمذاقات «حلوة وحادقة» اعرفي الطريقة

البطاطا
البطاطا
البطاطا

طرق اكتشاف اللبن المغشوش في المنزل .. اختبارات بسيطة تكشف الغش خلال ثوانٍ

طرق اكتشاف اللبن المغشوش
طرق اكتشاف اللبن المغشوش
طرق اكتشاف اللبن المغشوش

إطلالة سينمائية لافتة لـ «لينا صوفيا» تبهر مًحبيها .. صور

لينا صوفيا
لينا صوفيا
لينا صوفيا

السكر الأبيض .. خطر صامت يُهدّد القلب والمناعة ويُدمّر صحة الأطفال| نصائح الأطباء

كيف يؤثر السكر على القلب والمناعة؟
كيف يؤثر السكر على القلب والمناعة؟
كيف يؤثر السكر على القلب والمناعة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

المزيد