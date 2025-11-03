البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يهنئ شباب الكنيسة الكاثوليكية المشاركين في افتتاح المتحف المصري الكبير

قدّم غبطة البطريرك إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، خالص التهنئة إلى شباب وشابات الكنيسة الكاثوليكية بمصر المشاركين في افتتاح المتحف المصري الكبير، تقديرًا لموهبتهم وجهودهم المبدعة التي رفعت اسم مصر والكنيسة عاليًا في هذا الحدث العالمي.

وقال: «بكل فخر وفرح أبوي، أتقدّم بخالص التهنئة إلى شباب وشابات الكنيسة الكاثوليكية بمصر المشاركين في افتتاح المتحف المصري الكبير، تقديرًا لموهبتهم، وجهودهم المبدعة التي رفعت اسم مصر، والكنيسة عاليًا في هذا الحدث العالمي».

وأضاف : «إن سعادتي بكل شاب وشابة قدّموا من خلال الفن والموسيقى رسالة سلام وجمال، نابعة من الإيمان والمحبة، وأن الكنيسة تثق في شبابها، وتؤمن أن الإبداع هو لغة قلوبهم، ورسالة يقدّمونها للعالم بروح الله».

وأكد غبطته: «أنتم والعديد من الشباب فخر الكنيسة، وعنوان رجائها، استمروا في الإبداع والعطاء، فبكم يشرق نور المسيح، ومنكم يتجدد رجاء الوطن، والكنيسة معًا».