ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الجمعة 19 ديسمبر 2025
الشتاء يبدأ غدا.. درجات الحرارة اليوم 20 ديسمبر 2025| فيديو
وزير خارجية لنظيره التنزاني: مشروع سد جوليوس نيريري نموذج للتعاون والتنمية
وظائف خالية للشباب براتب 12 ألف جنيه.. قدم الآن
الكنيسة الكاثوليكية تشارك في اجتماع الأمانة العامة لمجلس كنائس مصر
فظللْتُ أستغفرُ اللهَ منها ثلاثينَ سنة.. موضوع خطبة الجمعة اليوم
مراسم استقبال رسمية لرئيس الوزراء لدى وصوله السراي الحكومي بلبنان
زيلينسكي: قرض الاتحاد الأوروبي البالغ 90 مليار يورو يعزز الدفاعات الأوكرانية
الطقس اليوم.. انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة والأجواء باردة
بمقر الحكومة بلبنان.. سلام ومدبولي يبحثان تعزيز التعاون والقضايا الإقليمية
سوريا.. دورية تابعة لجيش الاحتلال تتوغل في ريف القنيطرة
قضية بقاء.. رئيس كوريا الجنوبية يدعو لتغطية علاج تساقط الشعر بالتأمين الصحي
برلمان

رفع الحدين الأدنى والأقصى للاشتراك التأميني بداية يناير.. اعرف الفئات المستفيدة

أميرة خلف

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي برئاسة اللواء جمال عوض عن رفع الحدين الأدنى والأقصى للاشتراك التأميني، ويأتي هذا التعديل بهدف تحسين قيمة المعاشات المستقبلية، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للمؤمن عليهم، بما يواكب الزيادات في الأجور ومعدلات التضخم، ويعزز من الاستدامة المالية لنظام التأمينات الاجتماعية، ويضمن تحقيق قدر أكبر من العدالة التأمينية بين المشتركين.


ارتفاع الحد الأدنى والأقصى للاشتراك التأميني


اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة، أوضح أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني سيرتفع من 2300 إلى 2700 جنيه، بينما يزيد الحد الأقصى من 14500 إلى 16700 جنيه، اعتبارًا من  1 يناير 2026، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.

الفئات المستفيدة من تحديد الحد الأدنى لأجر الاشتراك

قانون المعاشات أشار إلى أن تحديد الحد الأدنى لأجر الاشتراك يستهدف الفئات التي يصعب تحديد دخلها بدقة، وعلى رأسها:

- العمالة غير المنتظمة.

- عمال المقاولات والتشييد والبناء.

- عمال الزراعة وغيرها من الفئات ذات الأجر غير المستقر.

وفي إطار التيسير على أصحاب الأعمال والمنشآت التي يزيد عدد المؤمن عليهم  بها عن 100 مؤمن عليه،

تجدر الاشارة ألى أن رئيس الهيئة أشار إلى إمكانية تقديم استمارات تعديل الأجور عبر وسيط إلكتروني مثل "فلاش ميموري" أو "اسطوانة مدمجة CD" تتضمن بيانات المؤمن عليهم وتعديلات الأجور، على أن يتم تسليمها إلى مكتب التأمينات المختص، وذلك في إطار التيسير على أصحاب الأعمال والمنشآت التي يزيد عدد المؤمن عليهم  بها عن 100 مؤمن عليه. 

جمال عوض المعاشات معاشات زيادة المعاشات يناير

