من قلب الكنيسة إلى أروقة التاريخ.. شباب الكاثوليكية يضيئون افتتاح المتحف المصري الكبير

في لحظة فخر واعتزاز، شارك اثنان من شباب الكنيسة الكاثوليكية الموهوبين في الفعاليات الموسيقية الخاصة بافتتاح المتحف المصري الكبير، ضمن الفريق الفني الذي مثّل مصر في هذا الحدث العالمي، ليؤكدا أن الإبداع رسالة، والفن لغة سلام ومحبة.

يا ملك السلام

مينا نادي عزمي فهيم، شاب يبلغ من العمر ١٩ عامًا، يدرس في معهد الموسيقى العربية – السنة التحضيرية، قدّم في الحفل اللحن الروحي "أبؤرو"، ومعناه "يا ملك السلام، أعطنا سلامك، قرّر لنا سلامك، واغفر لنا خطايانا يا رب ارحم"، وهو لحن تعبيري يمزج بين الروحانية، والموسيقى الشرقية الأصيلة، حمل رسالة سلام ومحبة من شباب الكنيسة إلى الوطن والعالم.

مينا هو أحد أبناء كنيسة السيدة العذراء، بالبربا، التابعة لإيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك.

أما ديفيد سدراك، أحد أبناء دير القديس كيرلس للآباء الفرنسيسكان، بالعمرانية، فهو أحد الوجوه الموسيقية الشابة البارزة، تخرّج من معهد الكونسرفتوارؤ وحصل على دبلومة الدراسات العليا في آلة الڤيولا، ويعمل حاليًا مساعد ليدر ڤيولا في أوركسترا أوبرا القاهرة.

وكان أحد المشاركين في تصوير الأجزاء الموسيقية الخاصة بالسبع قارات ضمن افتتاح المتحف المصري الكبير، ممثلًا مصر في هذا العمل العالمي المهيب.

مثّل ديفيد مصر في العديد من الأعمال داخل، وخارج البلاد، وشارك في أوركسترا شباب البحر المتوسط 2025 بفرنسا، كما سافر إلى روسيا، وإيطاليا، وفرنسا، والأردن، والبحرين، والجزائر، عازفًا، وممثلًا لمصر في مهرجانات موسيقية دولية.

شارك أيضًا مع أوركسترا هاثور المصرية في مهرجان السيمفونية الجزائرية على مدار عامي 2024 2025، وترك بصمته في العديد من الأعمال الفنية المصرية بين الدراما والأغاني، أبرزها:

- تأليف وعزف وتريات أغنية "ضي" للفنان محمد منير.

- عزف الوتريات لأغنية "يا ولا" من مسلسل أب وبنت وشايب.

- عزف وتريات تتر مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"، بجانب مشاركته مع كبار الفنانين المصريين، والعرب في حفلات موسيقية مميزة.

كذلك، شارك ديفيد في حفل خاص للفنان هشام نزيه، مؤلف موسيقى موكب المومياوات الملكية، وافتتاح المتحف المصري الكبير، ضمن أوركسترا هاقور في مهرجان الجونة 2025.

الكنيسة الكاثوليكية في مصر، برعاية غبطة البطريرك إبراهيم إسحق، تعبّر عن فخرها الكبير بشبابها المبدع الذي يجمع بين الإيمان، والعلم، والفن. فهي تؤمن بأن الشباب هم قلب الكنيسة النابض، وأن كل موهبة تُقدَّم بروح المحبة والخدمة هي مشاركة حقيقية في رسالة المسيح.

وتحرص الكنيسة الكاثوليكية دائمًا على تشجيع المواهب الفنية والعلمية، وتوفير مساحات للنمو والتعبير، إيمانًا منها بأن الإبداع هو طريق مقدّس لبناء الإنسان الكامل، الذي يعيش إيمانه بالفعل والعمل والجمال.