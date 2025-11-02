الكنيسة في جنوب أفريقيا تودِّع راعيها.. صلوات تجنيز الأنبا أنطونيوس في چوهانزبرج

تُقام الآن صلوات القداس الإلهي يعقبها صلوات تجنيز مثلث الرحمات الحبر الجليل الأنبا أنطونيوس مرقس مطران جنوب أفريقيا، وذلك في كنيسة السيدة العذراء والقديس مار مرقس الرسول بمقر المطرانية في منطقة باركفيو – چوهانزبرج بجنوب أفريقيا.

صلوات تجنيز

يترأس الصلوات عدد من الآباء الأساقفة والكهنة، وسط حضور شعبي كبير من أبناء الكنيسة الذين اجتمعوا لتوديع راعيهم الجليل الذي خدم الكنيسة بكل أمانة ومحبة على مدى سنوات طويلة، أسس خلالها العديد من الكنائس والمراكز الرعوية في القارة السمراء.

وتتقدم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بخالص العزاء في نياحة نيافته، مصلين أن يُنيح الرب نفسه في فردوس النعيم، مع مصاف القديسين والآباء البطاركة، وأن يمنح تعزية وسلامًا لكل محبيه وأبنائه في كل مكان.