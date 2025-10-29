البابا تواضروس عن المتنيح الأنبا أنطونيوس مرقس: كان يحب إفريقيا وخدم في بلاد كثيرة

قدم قداسة البابا تواضروس الثاني التعزية في نياحة مثلث الرحمات الأنبا أنطونيوس مرقس مطران جنوب إفريقيا الذي رقد في الرب منذ أيام.

جاء ذلك قبل بدء عظة قداسته في اجتماع الأربعاء الأسبوعي الذي عقده مساء اليوم، في كنيسة الشهيد مار مينا بفم الخليج، التابعة لقطاع كنائس مصر القديمة.

وقال قداسة البابا: "نودع مثلث الرحمات الأنبا أنطونيوس مرقس مطران جنوب إفريقيا الذي رقد في الرب، خدم حوالي ٥٠ سنة كأب أسقف، وكان يحب إفريقيا وخدم في بلاد كثيرة فيها، وخدم في إثيوبيا وكان يجيد لغة أهلها اللغة الأمهرية، ورافق البابا شنودة في زيارات كثيرة، وكاه يمثل الكنيسة القبطية في مجلس كنائس كل إفريقيا، وفي السنوات الأخيرة ركز في جنوب إفريقيا وأصبح مطرنًا عليها منذ ست سنوات، وأسس فيها كنائس كثيرة ودير. وهو في الأصل كان طبيبًا واستثمر مهنته في الخدمة ومارس الطب والتعليم والرعاية. شكلنا وفد من الآباء المطارنة والأساقفة ليصلي صلوات تجنيزه، ونطلب منه أن يصلي عنا في السماء."