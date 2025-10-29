سفير مصر بجنوب أفريقيا يقدم التعازي في نيافة الأنبا أنطونيوس مرقس

استقبل نيافة الأنبا چوزيف، أسقف دول ناميبيا وزيمبابوي وبتسوانا ومالاوي، والنائب البابوي لإيبارشية جنوب أفريقيا، السفير أحمد علي الشريف، سفير مصر لدى دولة جنوب أفريقيا، حيث قدم واجب العزاء فى نياحة مثلث الرحمات نيافة الأنبا أنطونيوس مرقس، مطران جنوب أفريقيا، وذلك بكنيسة القديس مارمرقس الرسول بجوهانسبرج (مقر المطرانية).

رافقه خلال الزيارة كل من نائبه السيد محمد قنديل، والقنصل عمر شعيب، قنصل مصر بجنوب أفريقيا، والمستشار أحمد رجب، وبعض من ممثلي الجالية المصرية بجنوب أفريقيا.

جدير بالذكر أن نيافة الأنبا أنطونيوس مرقس توفي يوم السبت الماضى، بعد فترة خدمة ثرية بالقارة الأفريقية.

هذا ومن المنتظر أن تتم مراسم صلوات الجنازة يوم السبت المقبل، الموافق 2 نوفمبر.

وكان قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قد أقد قرارًا بتكليف نيافة الأنبا چوزيف نائبًا بابويًا عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بجنوب أفريقيا.