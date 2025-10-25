قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بمشاركة محمد صلاح .. ليفربول يتأخر 2-1 أمام برنتفورد بالدوري الإنجليزي
يوم افتتاح المتحف المصري الكبير .. عمرو أديب: زلزال في العالم السبت المقبل
سلالة غامضة تثير القلق.. معلومات لا تعرفها عن تفشي الدفتيريا في أوروبا
لميس الحديدي عن احتفالية وطن السلام: القضية الفلسطينية أمن قومي لمصر
أبو الغيط: ترامب متحمس لقيادة لجنة السلام من أجل استقرار غزة
أبو الغيط: الأمن والإستقرار في غزة تعرضا لهزة كبيرة
محمد سلام يتصدر تريند تويتر بعد مشاركته فى احتفالية وطن السلام
توخوا الحذر .. شبورة كثيفة تغطي الطرق صباحا.. والأجواء غدا خريفية| الطقس
أبو الغيط: الاعتراف بالدولة الفلسطينية يقر السلام بين العرب وإسرائيل
أبو الغيط: يجب تنفيذ اتفاق شرم الشيخ واستمرار وقف إطلاق النار في غزة
كارثة طريق السويس.. الحماية المدنية تقطع السيارات لاستخراج الضحايا والمصابين
خاص | أزمة تواجه الاتحاد السكندري وسط قلق تامر مصطفى وحيرة سلامة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تشييع جثمان مثلث الرحمات الأنبا أنطونيوس مرقس مطران جنوب إفريقيا الأحد المقبل

الأنبا أنطونيوس مرقس
الأنبا أنطونيوس مرقس
ميرنا رزق

تُقام صلوات تجنيز مثلث الرحمات الأنبا أنطونيوس مرقس مطران جنوب إفريقيا يوم الأحد الموافق ٢ نوفمبر المقبل، حيث يُقام القداس الإلهي بحضور الجثمان في تمام الساعة التاسعة صباحًا، يعقبه صلاة الجناز في الثانية عشرة ظهرًا، وذلك بكنيسة السيدة العذراء والقديس مار مرقس الرسول في مقر المطرانية بمنطقة باركفيو في چوهانزبرج.

ويشارك في الصلوات وفد من الآباء المطارنة نيابةً عن قداسة البابا تواضروس الثاني، يضم أصحاب النيافة الأنبا تادرس مطران بورسعيد، والأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، والأنبا دانيال مطران المعادي، والأنبا بيمن مطران نقادة وقوص، والأنبا يؤانس أسقف أسيوط وسكرتير المجمع المقدس.

ومن المقرر أن يُدفن مثلث الرحمات الأنبا أنطونيوس مرقس عقب انتهاء الصلوات في دير القديسين مار مرقس والأنبا صموئيل المعترف بجنوب إفريقيا، بعد خدمة أسقفية امتدت لنحو نصف قرن، وحياة مكرسة لنشر رسالة المسيح في القارة السمراء.

مثلث الرحمات الأنبا أنطونيوس مرقس مطران جنوب إفريقيا القداس القداس الإلهي البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

هل الأول من نوفمبر أصبح إجازة رسمية كل عام؟ مصدر حكومي يجيب

الإقامة الدائمة الجديدة بالسعودية

التقديم على الإقامة الدائمة الجديدة بالسعودية.. الشروط والفئات والرسوم

النائب رضا نصيف

خلاف قديم.. حقيقة إلقاء النائب رضا نصيف في ترعة بالبحيرة

أحمد فهمي

تعليق حاسم من أحمد فهمي على فيديو تجاهله للفنان هشام ماجد

الأنبا أنطونيوس مرقس

الكنيسة القبطية تودعه.. وفاة الأنبا أنطونيوس مرقس عن عمر 89 عامًا

البحار

تسارع غير مسبوق وخطر جديد .. قصة ارتفاع منسوب البحار

مدبولي

رئيس الوزراء: السبت 1 نوفمبر إجازة رسمية بسبب افتتاح المتحف المصري الكبير

صورة ارشيفية

معملتش الغدا.. القصة الكاملة في واقعة قطع أذن فتاة الاسكندرية

ترشيحاتنا

جانب من المشاركة

سلامة الغذاء: دعم مستمر لمصنّعي ومصدّري التمور لتعزيز تنافسية المنتج المصري عالميًا

بيض

انخفاض ملحوظ في أسعار البيض بعد موجة ارتفاعات

جانب من المشاركة

سلامة الغذاء : دعم مستمر لمصنّعي ومصدّري التمور لتعزيز تنافسية المنتج المصري عالميًا

بالصور

معلومات لا تعرفها عن تفشّي الدفتيريا الجديد في أوروبا.. سلالة غامضة تُثير القلق بين الخبراء

ما هو مرض الدفتيريا؟
ما هو مرض الدفتيريا؟
ما هو مرض الدفتيريا؟

سلالة غامضة تثير القلق.. معلومات لا تعرفها عن تفشي الدفتيريا في أوروبا

ما هو مرض الدفتيريا؟
ما هو مرض الدفتيريا؟
ما هو مرض الدفتيريا؟

اكتشاف مذهل.. عقار الإيبوبروفين يخفف الألم و يحارب السرطان

كيف يعمل الإيبوبروفين في القضاء على السرطلن؟
كيف يعمل الإيبوبروفين في القضاء على السرطلن؟
كيف يعمل الإيبوبروفين في القضاء على السرطلن؟

ليست تجربة بل أسلوب حياة.. فوائد مذهلة لامتلاك حيوان أليف.. يحسّن صحتك ويقلل خطر أمراض القلب

الحيوانات الأليفة ترفع مزاجك وتقلل التوتر
الحيوانات الأليفة ترفع مزاجك وتقلل التوتر
الحيوانات الأليفة ترفع مزاجك وتقلل التوتر

فيديو

المتحف المصري الكبير

مساحته خيالية .. مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير

محكمة تُلزم تيكتوكر بالزواج

محكمة تُلزم تيكتوكر بالزواج خلال 60 يومًا بسبب فيديو مخل.. ما القصة؟

ايمان عبد اللطيف

دعوات لمقاطعة محلات المتهم.. ماذا حدث لمُسن السويس الساعات الماضية؟

منال سلامة

منال سلامة: بنتي هى اللى بتحاسب على مشاريب عيلة أديب والناس أصبحوا بلا قلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

المزيد