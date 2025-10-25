تشييع جثمان مثلث الرحمات الأنبا أنطونيوس مرقس مطران جنوب إفريقيا الأحد المقبل

تُقام صلوات تجنيز مثلث الرحمات الأنبا أنطونيوس مرقس مطران جنوب إفريقيا يوم الأحد الموافق ٢ نوفمبر المقبل، حيث يُقام القداس الإلهي بحضور الجثمان في تمام الساعة التاسعة صباحًا، يعقبه صلاة الجناز في الثانية عشرة ظهرًا، وذلك بكنيسة السيدة العذراء والقديس مار مرقس الرسول في مقر المطرانية بمنطقة باركفيو في چوهانزبرج.

ويشارك في الصلوات وفد من الآباء المطارنة نيابةً عن قداسة البابا تواضروس الثاني، يضم أصحاب النيافة الأنبا تادرس مطران بورسعيد، والأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، والأنبا دانيال مطران المعادي، والأنبا بيمن مطران نقادة وقوص، والأنبا يؤانس أسقف أسيوط وسكرتير المجمع المقدس.

ومن المقرر أن يُدفن مثلث الرحمات الأنبا أنطونيوس مرقس عقب انتهاء الصلوات في دير القديسين مار مرقس والأنبا صموئيل المعترف بجنوب إفريقيا، بعد خدمة أسقفية امتدت لنحو نصف قرن، وحياة مكرسة لنشر رسالة المسيح في القارة السمراء.