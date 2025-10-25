قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القبض على سيدة سرقت حذاء شخص من ذوى الاحتياجات الخاصة بالقاهرة
شاهد.. إخماد نيران حريق هائل بمطعم شهير بالمحلة دون خسائر بشرية
أزمة جوع في أمريكا.. طوابير للموظفين أمام بنك الطعام بعد فقدان أول راتب بسبب الإغلاق الحكومي
بالصور .. واما يتألق بحفل عالمي في القاهرة الجديدة
ميليشيات غزة الجديدة.. تحالف مسلح يواجه حركة حماس برعاية إسرائيلية
اجتماع بين ترامب وتميم ورئيس الوزراء القطري بالطائرة الرئاسية في قاعدة سلاح الجو بالدوحة
أعلى سعر صرف للدولار الآن مقابل الجنيه
بن شرقي يفوز بجائزة أفضل هدف في الجولة الـ 11 بالدوري الممتاز
هشام أبو النصر: 48 منتجا من ثمار الرمان في أكبر مجمع صناعي بأسيوط | خاص
مدير الكرة بالإسماعيلي: زيارة المحافظ منحت اللاعبين دفعة قوية وننتظر دعم الجماهير
أول تحرك برلماني بشأن واقعة التعدي على مسن السويس
الأونروا تجدد دعوتها لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة مع اقتراب الشتاء
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ أسيوط لـ صدى البلد : زيارة البابا تواضروس حملت رسائل كثيرة

لقاء محافظ أسيوط مع مدير مكتب صدى البلد بالمحافظة
لقاء محافظ أسيوط مع مدير مكتب صدى البلد بالمحافظة
إيهاب عمر

قال اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، ان زيارة قداسة البابا تواضروس الثاني إلى محافظة أسيوط كانت حدثًا تاريخيًا واستثنائيًا بكل المقاييس، ليس فقط لأنها أطول زيارة رعوية يقوم بها قداسته لمحافظة واحدة، بل لأنها حملت رسائل روحية وسياحية وتنموية وأمنية بالغة الأهمية، تركت أثرًا عميقًا في نفوس أبناء أسيوط.

و أضاف محافظ أسيوط لـ " صدى البلد " قائلا: هذه الزيارة مثلت نقلة نوعية للمحافظة في مختلف المجالات، فقد شهدت افتتاح عدد من المدارس الجديدة، والكنائس، والمستشفيات الحديثة، والمتنزهات العامة التي تخدم جميع أبناء المحافظة، وهو ما يعكس حجم التطور الكبير الذي تشهده أسيوط في ظل دعم واهتمام القيادة السياسية بتحقيق التنمية المتكاملة في كل القطاعات.

و أشار محافظ أسيوط الى انه من الناحية السياحية، جاءت الزيارة لتسلط الضوء على ما تمتلكه أسيوط من مقومات دينية وأثرية فريدة، فهي تضم محطتين رئيسيتين في مسار رحلة العائلة المقدسة هما: دير السيدة العذراء بدرنكة والدير المحرق بالقوصية، واللتان شهدهما العالم خلال جولات قداسة البابا، مما جعل الزيارة بمثابة حملة ترويج سياحي عالمية غير مباشرة، أكدت أن أسيوط أحد أهم المقاصد السياحية الدينية في مصر والعالم.

و أكد أبو النصر ان الزيارة حملت رسالة طمأنينة واستقرار، إذ أظهرت أن أسيوط تنعم بالأمن الكامل، وهو ما تجلى في تنقل قداسته بين مختلف مراكز المحافظة على مدار سبعة أيام وسط ترحيب شعبي واسع ومشاهد تجسد روح الوحدة الوطنية.

وفي الحقيقة، هذه الزيارة لم تكن فقط دينية الطابع، بل كانت تنموية وتاريخية أيضًا، أكدت للعالم أن أسيوط تسير بخطى واثقة نحو مستقبل واعد، وأنها قادرة على الجمع بين الأصالة الروحية والتطور الحضاري، بما يعزز مكانتها كمركز محوري على خريطة السياحة الدينية في مصر والعالم.

أسيوط محافظ أسيوط قداسة البابا تواضروس الثاني محافظة أسيوط رسائل روحية المدارس الجديدة الكنائس المستشفيات القيادة السياسية مسار رحلة العائلة المقدسة دير السيدة العذراء بدرنكة الدير المحرق بالقوصية

مهرجام دي كاف
حريق هائل بالمحلة
طريقة عمل الثومية
كيف يدمر الخبز الأبيض صحة الدماغ؟
ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

