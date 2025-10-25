قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ أسيوط يسلم كراسي كهربائية وماكينات خياطة لذوي الهمم والسيدات المعيلات

محافظ أسيوط يسلم كراسي كهربائية وماكينات خياطة لذوي الهمم والسيدات المعيلات
إيهاب عمر

سلم اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عددًا من الكراسي الكهربائية المتحركة وماكينات الخياطة لعدد من المستحقين من ذوي الهمم والحالات الحرجة والسيدات المعيلات، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية الداعمة لذوي الاحتياجات الخاصة ومشروعات التمكين الاقتصادي للمرأة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال احتفالية أقيمت ببهو الديوان العام للمحافظة، بحضور حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعزة عبد العال مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين، ونفسية عبد السلام مدير المشاركة المجتمعية، ومحمود ياسين مدير الشؤون الإدارية، وعدد من القيادات التنفيذية والاجتماعية والمستفيدين من المبادرة.

تلبية احتياجات الحالات الحرجة

وأوضح المحافظ أن تسليم الكراسي الكهربائية جاء تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تولي اهتمامًا خاصًا بذوي الهمم، مشيرًا إلى أن هذه الدفعة من الكراسي تم توفيرها بدعم من المشاركة المجتمعية لتلبية احتياجات الحالات الحرجة التي تواجه صعوبات في الحركة.

دعم الفئات الأولى بالرعاية

وأشاد اللواء هشام أبو النصر بدور المشاركة المجتمعية والمؤسسات الأهلية في مساندة جهود الدولة ودعم الفئات الأولى بالرعاية، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس روح التضامن والتكافل بين أبناء المجتمع الأسيوطي، ويساهم في تحقيق التنمية الشاملة بالمحافظة.

وأضاف المحافظ أنه تم تدريب المستفيدين على استخدام الكراسي الكهربائية والعناية بها لضمان استمرار صلاحيتها، مشيرًا إلى أن المحافظة تلقت مؤخرًا دعمًا من الهيئة العربية للتصنيع بعدد 30 كرسيًا كهربائيًا، بالإضافة إلى 10 كراسي أخرى من إحدى الشركات كجزء من مبادرات المسؤولية المجتمعية، وقد تم تسليمها بعد دراسة الحالات المستحقة بدقة.

وأكد اللواء هشام أبو النصر استمرار المحافظة في توسيع قاعدة المستفيدين من هذه المبادرات بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني، بما يضمن وصول الدعم إلى جميع المستحقين وتحسين جودة الحياة لذوي الهمم والسيدات المعيلات.

من جانبه، أوضح حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم تسليم 10 كراسي كهربائية متحركة و15 كرسيًا عاديًا لغير القادرين على الحركة، إضافة إلى 3 ماكينات خياطة، مؤكدًا استمرار الدعم والرعاية الاجتماعية والصحية لذوي الهمم، وتوفير مشروعات تنموية تساعد السيدات المعيلات على تحقيق دخل كريم ومستدام.

