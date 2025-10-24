جمارك مطار أسيوط تحبط محاولة تهريب مستحضرات تجميل

تمكن رجال الجمارك بجمرك مطار اسيوط برئاسة زين العابدين أحمد فؤاد كبير باحثين بدرجه مدير عام ووليد حسني مدير اداره التفتيش من ضبط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل بالمخالفة لقانون الصيادلة رقم ١٢٧ لسنه ١٩٥٥ وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنه ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية رقم ٤٣٠لسنه ٢٠٢١وقانون الإستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ .

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط شركة فلاي اديل القادمة من جده اشتبه احمد ناجي عبدالرحمن رئيس قسم تفتيش ركاب فى راكبه أثناء الخروج من صالة الوصول بتمرير حقائبها علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة ندي خالد مأمور الفحص ومحمود خليفه القائم باعمال مدير ادارة الفحص بالاشعة تم تأكيد الإشتباه .

وبالعرض على زين العابدين احمد فؤاد مدير جمرك أسيوط قرر تكليف علاء الدين جمعه ومحمود عبدالحميد ومحمد مدحي ووائل عبدالحميد وعبدالحافظ خليفه لتفتيش الحقائب فتبين وجود كميه كبيرة من مستحضرات التجميل داخل حقائبها

وبلغت قيمة التعويضات المستحقه ١٤٢١٣٠٠ فقط مليون و٤٢١ ألف جنيه .

وشارك في أعمال الضبط والتحريز شيرين عبده وأميره محمود وعمرو محمد جلال و محمود محمد صلاح الدين و صفاء شلبي مأموري مكافحة التهرب تحت اشراف محمد الليثي ومحمد محرز رئيسي قسم مكافحه التهرب و هيثم سيد فؤاد بالامن الجمركي وأسامه عبدالحليم مدير إدارة الأمن الجمركي بالاقصر وأحمد المراغي رئيس القسم .

قرر محمد متولي محمود مدير عام جمارك الأقصر والفروع اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم ٢ لسنه ٢٠٢٥ بمعرفة عبدالرحمن محمد بالشئون القانونية بعد العرض على عمر خليفه رئيس الإدارة المركزية الجمارك البحر الأحمر والمنطقه الجنوبيه

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ أحمد اموي رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .