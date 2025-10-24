قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصحة: إغلاق 3 مراكز علاجية وتجميلية غير مرخصة تديرها عناصر تنتحل صفة الأطباء
هتدفع علشان تركن.. الحبس 6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة السايس البلطجي
مصير أسعار الخضروات والسلع بعد أسبوع من تحرك السولار والبنزين
بحد أقصى 5% من الإنفاق.. ضوابط التبرع للدعاية الانتخابية للنواب
رمضان صبحي على رادار الزمالك مجددًا في الانتقالات الشتوية
فيريرا يعتمد على محمد عواد حارسًا أساسياً للزمالك أمام ديكيداها
خطيب المسجد الحرام: لم ينزل الله مثلها في التوراة والإنجيل ولا الزبور
آخر تحديث لسعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025
اخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 24-10-2025
استثمارات أوروبية بـ5 مليارات يورو ودعم لموقف مصر في قضايا الإقليم
الكرملين: بوتين لا يستبعد عقد قمة روسية أمريكية في المستقبل
الزراعة: جمع وكبس أكثر من 800 ألف طن من قش الأرز
اقتصاد

جمارك مطار أسيوط تحبط محاولة تهريب مستحضرات تجميل

محمد يحيي

تمكن رجال الجمارك  بجمرك مطار اسيوط برئاسة زين العابدين أحمد فؤاد كبير باحثين بدرجه مدير عام ووليد حسني مدير اداره التفتيش من ضبط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل بالمخالفة لقانون الصيادلة رقم ١٢٧ لسنه ١٩٥٥ وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنه ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية رقم ٤٣٠لسنه ٢٠٢١وقانون الإستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ .

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط شركة فلاي اديل  القادمة من جده اشتبه  احمد ناجي عبدالرحمن رئيس قسم تفتيش ركاب فى راكبه أثناء الخروج من صالة الوصول بتمرير حقائبها علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة ندي خالد   مأمور الفحص ومحمود خليفه  القائم باعمال مدير ادارة الفحص بالاشعة تم تأكيد الإشتباه .

وبالعرض على زين العابدين احمد فؤاد مدير  جمرك  أسيوط قرر تكليف علاء الدين جمعه ومحمود عبدالحميد ومحمد مدحي ووائل عبدالحميد وعبدالحافظ خليفه لتفتيش الحقائب فتبين وجود كميه كبيرة من مستحضرات التجميل داخل حقائبها  

وبلغت قيمة التعويضات المستحقه ١٤٢١٣٠٠ فقط مليون و٤٢١ ألف جنيه .

وشارك في أعمال الضبط والتحريز شيرين عبده وأميره محمود وعمرو محمد جلال و محمود محمد صلاح الدين و صفاء شلبي  مأموري  مكافحة التهرب تحت اشراف محمد الليثي ومحمد محرز رئيسي قسم مكافحه التهرب و هيثم سيد فؤاد  بالامن  الجمركي وأسامه عبدالحليم مدير إدارة الأمن الجمركي بالاقصر وأحمد المراغي رئيس القسم .

قرر محمد متولي محمود مدير عام جمارك الأقصر والفروع اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم  ٢ لسنه ٢٠٢٥ بمعرفة عبدالرحمن محمد بالشئون القانونية بعد العرض على عمر خليفه  رئيس الإدارة المركزية الجمارك البحر الأحمر والمنطقه الجنوبيه

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ أحمد اموي رئيس مصلحة الجمارك  بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .

