رئيس مصلحة الجمارك يتفقد قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي

أجرى أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، جولة ميدانية إلى قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي، وتفقد الإدارات التابعة للإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية، وذلك لمتابعة سير العمل والاطمئنان على كفاءة الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين.

يأتي ذلك في إطار توجيهات أحمد كجوك، وزير المالية، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لمواقع العمل الجمركي، وتكثيف الجهود نحو تطوير المنظومة الجمركية بما يواكب مستهدفات الدولة في التحول الرقمي وتيسير حركة التجارة.

كان في استقبال رئيس المصلحة، مديري العموم، وعدد من الزملاء العاملين بقرية البضائع، حيث استمع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول سير العمل، مثمنًا جهودهم المبذولة في الارتقاء بمستوى الأداء وتحسين بيئة العمل.

أكد أموي، خلال الزيارة، أهمية الاستمرار في تطوير منظومة العمل الجمركي، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتسهيل حركة التجارة وتسريع معدلات الإفراج الجمركي، مشددًا على أن مصلحة الجمارك تعمل على تعزيز التعاون مع كل الجهات ذات الصلة لتحقيق أهداف الدولة في دعم الاقتصاد الوطني.