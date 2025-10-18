انفوجراف.. التحول الهيكلي في خريطة الاستثمارات

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشأن التحول الهيكلي في خريطة الاستثمارات خلال العام المالي 2024/ 2025.

وأوضح الانفوجرا ان حصة الاستثما الخاص ارتفعت إلى 47.5% من إجمالي الاستثمارات، وهو أعلى مستوى له خلال خمس سنوات، مقابل تراجع الاستثمار العام إلى 43.3%، ويأتي هذا التحول في إطار توجه الدولة نحو ترشيد الاستثمارات العامة وتعزيز دور القطاع الخاص ليقود النمو الاقتصادي المستدام.

وذلك في ظل السياسات الإصلاحية الهادفة إلى حوكمة الإنفاق العام وتوسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية، بما يدعم الكفاءة والتنافسية ويعزز فرص العمل والتنمية الشاملة.