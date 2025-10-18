الفريق أسامة ربيع: انخفاض إيرادات قناة السويس ومسيرة التطوير لم تتوقف

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن قناة السويس خسرت 66% من إيراداتها بسبب الحرب على غزة، وانخفضت الإيرادات إلى حوالي 4 مليار دولار سنويا.

وأضاف أسامة ربيع، خلال مداخلة هاتفية على برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، على قناة "ام بي سي مصر"، أن سفن العبور داخل الممر الملاحي لقناة السويس انخفض بنسبة 50%.

وأشار إلى أنه قبل قناة السويس الجديدة، كان عدد عبور السفن من 40 إلى 42 سفينة، وبعد قناة السويس الجديدة زاد العبور من من 75 إلى 80 سفينة.

وأوضح أن التطوير لم يتوقف في قناة السويس وما زال التطوير مستمر حيث تم عمل إزدواج 10 كيلو وانضمت إلى قناة السويس الجديدة، كما تم عمل زيادة العمق والتوسيع في قناة السويس استعدادا لعودة السفن أكثر مما كانت.

وتابع: هناك استثمارات جديدة في قناة السويس، وهناك مقابلة للمستثمرين الأجانب وطرح أراضي لإقامة مصانع عليها وتم بالفعل إقامة مصانع تجميع عربيات ومصانع أدوية ومصانع البتروكيماويات.