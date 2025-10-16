رئيس قناة السويس: إنشاء مصنع «مصر للقاطرات» بالتعاون مع ترسانة البحر الأحمر | فيديو

أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن إطلاق مشروع إنشاء مصنع “مصر للقاطرات”، بالتعاون بين هيئة قناة السويس وشركة ترسانة جنوب البحر الأحمر برئاسة المهندس مصطفى الدجيشي، في خطوة تهدف إلى توطين صناعة القاطرات وتعزيز القدرات الإنتاجية الوطنية.

وأوضح ربيع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن المصنع الجديد يستهدف إنتاج 10 قاطرات بقوة شد تبلغ 90 طنًا لكل منها، موضحًا أن الهيئة تسلمت حتى الآن 4 قاطرات، على أن يتم تسليم باقي القاطرات تباعًا بمعدل قاطرتين كل ثلاثة أشهر.

وأكد رئيس الهيئة أن المشروع لا يقتصر على تلبية احتياجات قناة السويس فقط، بل يفتح آفاقًا جديدة لتصدير القاطرات إلى الخارج، مما يسهم في زيادة موارد الدولة من العملة الصعبة ودعم الاقتصاد الوطني.