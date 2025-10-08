قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غرامة 5 ملايين جنيه عقوبة قبول التبرع بالدم من عديم الأهلية أو ناقصها
محافظة القدس تحذر من اقتحامات المستوطنين الواسعة لباحات المسجد الأقصى
أسعار مواد البناء في مصر اليوم 8-10-2025
"مفيش عصاية وخرطوم".. تعليمات عاجلة للمدارس بمنع ضرب الطلاب ومحاسبة المخالفين
ترامب يزور تل أبيب بعد التوقيع على اتفاق غزة
برمز «الحصان».. مرشحو حزب العدل يتقدمون بأوراق ترشحهم لانتخابات مجلس النواب في القاهرة والشرقية وقنا وبني سويف
روسيا تتوعد.. سننفذ تجربة نووية إذا فعلت أمريكا الشيء نفسه
المستشار الألماني: لن نسمح للطائرات المسيرة بتهديد أمننا
يحدث في شرم الشيخ.. جلسة المفاوضات الرئيسية تناقش نقاطا جوهرية بخطة ترامب
منظمة الصحة العالمية: إعادة بناء النظام الصحي في غزة معركة الأمل بعد الحرب
طفرة تصنيع الهواتف في مصر.. 6 ملايين جهاز محلي لشركات عالمية خلال 2025
حماس تعلن انضمام ممثلين عن الجهاد والجبهة الشعبية لمفاوضات شرم الشيخ
أسامة ربيع: مصنع القاطرات انطلاقة جديدة لتوطين صناعة الوحدات البحرية

الإسماعيلية انجي هيبة

شهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والسيد مصطفى الدجيشي رئيس شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، تدشين القاطرتين "عزم 3" وعزم4" من إنتاج مصنع "مصر لبناء القاطرات" بسفاجا ضمن خط الإنتاج الأولي لبناء ١٠ قاطرات بحرية للعمل لصالح هيئة قناة السويس، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وقيادات الترسانة والعاملين بها، جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوطين الصناعة البحرية وتطوير وتحديث أسطول الهيئة.

يأتي ذلك بعد مرور أقل من ثلاثة أشهر على تسليم القاطرتين "عزم ١" و"عزم ٢" حيث تم تدشينهم في إبريل الماضي وتسليمهم خلال احتفالية الهيئة بذكرى تأميم القناة في نهاية شهر يوليو الماضي.

والقاطرتان الجديدتان بأبعاد متماثلة، حيث يبلغ طول القاطرة الواحدة 32 متراً وعرضها 13.5 متراً وغاطسها 6 أمتار، وتصل سرعتها إلى 12 عقدة، بقوة شد ٩٠ طنا.

وأكد الفريق أسامة ربيع أن مصنع مصر لبناء القاطرات يعد انطلاقة جديدة نحو توطين صناعة الوحدات البحرية في مصر لتلبية متطلبات العمل في قناة السويس والموانئ المصرية، فضلا عن فتح آفاق جديدة للمنافسة الإقليمية والتصدير للخارج. 

وأوضح رئيس الهيئة أن وتيرة العمل مستمرة بالمصنع لتحقيق المعدلات المستهدفة خلال وقت قياسي حيث يتم العمل على التوازي في مشروعين يعدان هما الأكبر في تاريخ صناعة الوحدات البحرية وهما تطوير وتحديث أسطول الوحدات البحرية التابعة للهيئة ببناء 10 قاطرات بقوة شد 90 طن، وذلك بالتوازي مع تطوير أسطول الصيد المصري ببناء 12 سفينة صيد أعالي بحار سيتم تدشين سفينتي صيد منهم بنهاية العام الجاري.

وأشار الفريق ربيع إلى أنه يجري حاليا دراسة فرص  التصدير للخارج حيث تلقى مصنع مصر لبناء القاطرات عدة عروض خارجية وطلبات للتعاقد بما يعكس نجاح الجهود التسويقية في الترويج لجهود توطين الصناعة البحرية تحت شعار صنع في مصر بجودة عالمية وأسعار تنافسية.

من جانبه، أكد السيد مصطفى الدجيشي رئيس شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر أن مصنع مصر لبناء القاطرات نجح في الالتزام بمعدلات التنفيذ المطلوبة  والجدول الزمني المقرر لإتمام الأعمال عبر زيادة معدلات التشغيل وتوظيف مزيدا من الأيدي العاملة بالمصنع، و توريد كافة المهمات الخارجية والداخلية اللازمة لمشروع بناء القاطرات عزم.

وأوضح رئيس شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر أن العمل يمضي بخطى متسارعة لاستكمال الأعمال حيث يستهدف المصنع تسليم القاطرتين "عزم ٣" و"عزم ٤" و تدشين القاطرتين التاليتين "عزم ٥" و"عزم ٦" نهاية العام الجاري .

وأضاف الدجيشي أن شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر تشهد تطورات كبيرة على صعيد البنية التحتية حيث تشمل التوسعات الإنشائية الجديدة استكمال تطوير الرصيف البحري، بالإضافة إلى تطوير ساحة البناء بالترسانة، فيما تم الانتهاء من أعمال إنشاء مبنى إداري جديد مكون من ثلاثة طوابق، ومصنع للدهانات ومنطقة تخزين على مساحة 6 آلاف متر مسطح.

عقب ذلك وبانتهاء مراسم تدشين القاطرتين، تفقد الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة أعمال بناء سفن الصيد أعالي بحار للتعرف على سير العمل حيث تم الانتهاء من تجميع الأجزاء المعدنية المكونة لبدن ٣ سفن صيد فيما يجري العمل حاليا على تجميع سفينة الصيد الرابعة وذلك من إجمالي ١٢ سفينة صيد مماثلة لسفينة الصيد "رزق ١" سيتم بناؤهم تباعا.

كما شملت الجولة التفقدية التوسعات الإنشائية الجديدة بشركة ترسانة جنوب البحر الأحمر حيث تفقد رئيس الهيئة مصنع اليخوت السياحية لشركة قناة السويس للقوارب الحديثة بالشراكة بين هيئة قناة السويس وترسانة جنوب البحر الأحمر حيث انتهت الأعمال الإنشائية للمصنع وجاري توريد المعدات اللازمة، تلا ذلك تفقد المبنى الإداري الجديد.

وفي ختام جولته التفقدية، حرص الفريق ربيع على توجيه الشكر لعمال ومهندسي الشركة وأكد أن شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر تحولت إلى صرح صناعي عملاق يبشر بنصر جديد لجهود الدولة المصرية لتوطين الصناعات البحرية والصناعات الثقيلة بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي.


       

