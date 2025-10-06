قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

أسامة ربيع: فبراير المقبل سيتم الانتهاء من 15 كوبري جديدا

الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس
الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس
البهى عمرو

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس إن هناك توجيهات من الرئيس السيسي، بتنفيذ 15 كوبري جديد، غير الـ 5 التي تم تنفيذهم من قبل، وهناك 6 انفاق منهم 2 في الإسماعيلية و2  في بور سعيد، و2 في السويس.

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، عبر القناة الأولى، أن افتتاح كوبري الشهيد مقدم أمير إبراهيم عوض الله ( الكوبري الغربي) بالكيلو متر 86.600 ترقيم قناة ضمن سلسلة الكباري العائمة على القناة، يعتبر السادس، وعلى فبراير المقبل سيتم الانتهاء من 15 كوبري.

ولفت إلى أن كوبري الشهيد مقدم أمير إبراهيم عوض الله، طوله 280 متر، ويتحمل حمولة تقدر بـ 100 طن، وأن هذا الكوبري مفيد للمستثمرين، ويتحمل نقل المعدات، وأن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بتنمية سيناء وربطها بالوادي عبر محاور العبور المختلفة، مشيرا في هذا الصدد إلى نجاح هيئة قناة السويس في مضاعفة محاور العبور من وإلى سيناء خلال السنوات العشر الأخيرة لترتفع  من 10 محاور عبور فقط خلال عام 2014 لتصل إلى 25 محور عبور حتى الآن من بينها  8 محاور معديات و6 محاور للأنفاق و13 كوبري عائم موزعة على 8 محاور بالإضافة إلى كل من محور كوبري السلام ومحور كوبري الفردان ومحور شركة الحاويات لشرق التفريعة.

وأوضح رئيس الهيئة أن المحور الجديد الذي يتزامن افتتاحه مع ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة يعد هو المحور الثالث في نطاق القطاع الأوسط للقناة والذي يمتد على القناتين الأصلية والقناة الجديدة ليعمل بالتكامل مع المحور الذي تم إنشاؤه في الكم 65.500 ترقيم قناة، والمحور المتواجد بالكم 70.300 ترقيم قناة، بما يمثل إضافة جديدة ستساهم في تحقيق الأهداف التنموية وتلبية المتطلبات الأمنية والاستراتيجية.

ووجه الفريق ربيع الشكر لكافة الجهات المشاركة في مشروع إنشاء سلسلة الكباري العائمة الجديدة بإجمالي عدد 15 كوبري عائم، لافتا إلى انتهاء عملية بناء عدد 6 كباري عائمة منها بواقع 3 محاور للعبور تضافرت فيها جهود شركات الهيئة مع مجموعة من الشركات الوطنية ( القطاع الخاص) للانتهاء من أعمال بناء الكباري خلال وقت قياسي وذلك بالتوازي مع قيام الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بأعمال الطرق الرئيسية.

ويعد الكوبري العائم الجديد هو امتداد للكوبري الشرقي الموجود على القناة الجديدة ليكتمل بذلك المحور الجديد للربط بالقطاع الأوسط للقناة يبلغ طول الجزء المعدني للكوبري العائم  280 مترا، وعرضه 15 مترا، ويتكون من أربع بنتونات عائمة بوزن إجمالي 1650 طن، وتصل حمولته إلى 100 طن للسيارة الواحدة، بحد أقصى 4 مركبات نقل ثقيل على الكوبري في ذات الوقت.

والكوبري من تصميم ترسانة بورسعيد البحرية واعتماد هيئة الإشراف الفرنسية (BV)، و تضافرت خلال عملية بنائه جهود ترسانة بورتوفيق البحرية وشركات الهيئة بالتعاون مع مجموعة من الشركات الوطنية ( القطاع الخاص) وذلك تحت إشراف ترسانة بورسعيد البحرية، فيما قامت الإدارة الهندسية بهيئة قناة السويس بتنفيذ المراسي الخرسانية بالإضافة إلى الإشراف على أعمال تجهيز مداخل ومخارج الكوبري والتي قامت بتفيذها كل من شركة قناة السويس للموانئ التابعة للهيئة، بالإضافة إلى شركة التنمية للمقاولات كمقاول للمشروع.

أسامة ربيع هيئة قناة السويس قناة السويس الرئيس السيسي

