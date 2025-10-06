قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وكيل فيريرا: المدرب لديه مشروع في الزمالك.. وحديث منح اللاعبين حرية المشاركة شائعة
عملية جراحية .. تطور مثير في وعكة حسن شحاتة الصحية
صحف عبرية: السخرية من إسرائيل تتصدر المشهد لاستضافة وفدنا بالقاهرة تزامنا مع احتفالات أكتوبر
حزب الجيل يدفع بـ70 مرشحا على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس النواب
أساطير الكرة المصرية.. الخطيب يطمئن على حسن شحاتة فى المستشفى
قرارات عاجلة بشأن تدريب الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم
أستاذ علوم سياسية: رد حركة حماس على خطة ترامب موقف عبقري في توقيت حاسم
الأوراق المطلوبة لتسليم التابلت لطلاب أولى ثانوي "عام وبكالوريا" بالمدارس
التضامن: تنسيق الجهود مع المؤسسات الأكاديمية لدعم تمكين الفتيات ذوي الإعاقة
الاستخبارات الروسية: بريطانيا تستعد لتنفيذ استفزاز جديد
مخرج إيطالي وذخيرة حية .. كيف روى محمود ياسين كواليس فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي
الجدة ليو.. أيقونة الحيوية التي كسرت قيود العمر في الصين| تفاصيل
وقفة تاريخية .. كامل الوزير يهنئ الرئيس السيسي بذكرى نصر أكتوبر

حمادة خطاب

بعث الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية   القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة جاء فيها 
"يسعدني وكافة العاملين بوزارتي النقل والصناعة ان نتقدم لفخامتكم  .. بأسمى آيات التهنئة بمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر سنة 1973 ، ذلك اليوم الذي سطر فيه جيشنا العظيم ملحمة عظيمة ستظل  مجدًا وفخرًا للأجيال القادمة.
إن هذه الذكرى الغالية ليست مجرد احتفالا عابرا، بل هي وقفة تاريخية نستلهم منها أعظم الدروس في الفداء والوطنية والعزيمة التي لا تقهر 
وفي هذه المناسبة أعاهد وكافة العاملين بوزارتي النقل و الصناعة فخامتكم بمواصلة كل الجهود لتحقيق طموحات الشعب المصرى  العظيم، في استمرار النهوض بقطاعي النقل والصناعة  سائلا المولى عز وجل أن يُعيد هذه الذكرى الخالدة على فخامتكم  بموفور الصحة ودوام التوفيق وعلى مصرنا الغالية وشعبها بالخير والأمن والسلام. "

كامل الوزير السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة

حالة الطقس

أمطار ورياح محملة بالرمال.. تحذيرات هامة بشأن حالة الطقس الساعات المقبلة

رضا عبد العال

من كوكب آخر.. رضا عبد العال يتغنى بلاعبي الزمالك

قفشه

خالد الغندور: أفشة تجاوز في حق عماد النحاس.. والأهلي يعرضه للبيع

ترامب

ترامب يهدد بضرب إيران: لن ننتظر طويلا إذا استأنفت برنامجها النووي

العمرة

السعودية تتيح أداء مناسك العمرة لجميع أنواع التأشيرات

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم

خامنئي

إيران: جاهزون لمواجهة إسرائيل في الجزر والسواحل والبحار

تحذيرات من الأرصاد اليوم للمواطنين

ظواهر جوية خطيرة وتحذير عاجل من الأرصاد | توخوا الحذر

حماس

انقسامات داخل الفصائل الفلسطينية تُهدد فرص تطبيق خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يلتقي المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى اليونسكو

منع الاحتلال اسطول الصمود العالمي واعتقل كل المتطوعين

إسرائيل تعيد 28 إسبانيا محتجزين من أسطول الصمود

طريقة عمل الاستربس الدجاج المقرمش الحار أحلى من المطاعم

هبة قطب تخرج عن صمتها بسبب فرح ابنتها

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول الحراتي؟.. فوائد مذهلة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟

فضل شاكر

تفاصيل تسليم فضل شاكر نفسه للجيش اللبناني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ذكرى أكتوبر 1973 ما بين العقيدة واليقين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

