القومي للطفولة يضيء مبناه باللون البرتقالي لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة

أضاء المجلس القومي للطفولة والأمومة، مساء أمس، مبناه باللون البرتقالي، تزامنًا مع فعاليات حملة "16 يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة"، والتي تُعَد جزءًا من الجهود الدولية والمحلية الرامية إلى رفع الوعي بخطورة جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتعزيز حماية الفتيات وتمكينهن، وذلك في إطار حملة "واعي وغالي" التي أطلقها المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع سيف ايجيبت، بهدف رفع الوعي بحماية الأطفال من المخاطر التي قد يتعرضون لها.

وأكدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن إضاءة المبنى باللون البرتقالي تمثل رسالة رمزية قوية تُجسّد التزام المجلس المستمر بنشر ثقافة الرفض القاطع للعنف ضد الفتيات، والعمل على توفير بيئة آمنة وداعمة لهن.

وأضافت "السنباطي" أن المجلس ينفّذ حزمة واسعة من الأنشطة التوعوية والمبادرات الداعمة لحقوق الطفل، وعلى رأسها حماية الفتيات، وذلك من خلال تعزيز حملات التوعية المجتمعية، وتقديم الدعم القانوني والنفسي عبر خط نجدة الطفل 16000، فضلًا عن التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان سرعة التدخل والحماية. كما أشارت إلى تنفيذ عدد كبير من الأنشطة في إطار المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوَي" التي يتم تنفيذها برعاية السيدة الفاضلة انتصار السيسي، قرينة فخامة رئيس الجمهورية.

وأوضحت رئيسة المجلس أن الحملة تمثل فرصة مهمة لتعزيز الوعي المجتمعي، وتوجيه رسائل مباشرة إلى الأسر لحماية الفتيات من جميع أشكال العنف، وتمكينهن من التمتع بحقوقهن كاملة دون أي تمييز.

واختتمت "السنباطي" تصريحها بالتأكيد على أن حماية الفتيات مسؤولية مجتمعية مشتركة، تتطلب تكاتف جميع الجهات والمؤسسات لضمان مستقبل آمن وعادل لأطفال وفتيات مصر.