مصر للطيران تعرض 8 محركات CFM56-5C للبيع

عرضت شركة مصر للطيران، ثمانية محركات CFM56-5C للبيع، بعد عدم صلاحيتها للخدمة، حيث تبيع مصر للطيران المحركات كصفقة واحدة ضمن عملية بيع مباشر مع الشركة.

مصر للطيران تطرح 8 محركات للبيع

بحسب الإعلان عن صفقة بيع المحركات، الذي أعلنها مدير الشئوون الاقتصادية بمصر للطيران، عبر حسابه، فإن محركات CFM56-5C التي تعتزم مصر للطيران بيها فإنها ستقوم الشركة ببيعها بدون حوامل المحركة وسيتم بيعها مباشرة إلى شركة أخرى دفعة واحدة وليس مجزأ بمحرك واحد. معتبرًا صفقة بيع المحركات أنها تأتي في إطار حرص مصر للطيران على إدارة أصولها بكفاءة وتوفير فرص مباشرة للشركات المتخصصة في قطاع الطيران.

تجدر الإشارة إلى أن محركات CFM56-5C تعمل طائرات Airbus A320 وA321 وA319، وأيضا بعض طراز Boeing 737 Classic، تتميز محركات CFM56-5C، بأنها تمتلك قوة دفع عالية تصل إلى 35,000 رطل، مع كفاءة وقود ممتازة، واعتمادية عالمية، حيث يوجد أكثر من 7,500 محرك CFM56 في الخدمة حول العالم.

تعرض مصر للطيران الثامنية محركات للبيع تُباع كما هي، ضمن صفقة واحدة، ما يتيح للشركات المتخصصة فرصة الحصول على معدات ذات جودة عالمية بأسلوب مباشر وسهل.