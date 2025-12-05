القومي للمرأة ينفذ فعاليات مبادرة "إنتِ الحياة" بمحافظة الجيزة

نفذ المجلس القومي للمرأة فعاليات مبادرة "إنتِ الحياة" بقرية الجلاتمة التابعة لمركز منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، وذلك بمشاركة الأهالي، في إطار جهود المجلس لنشر التوعية وتقديم الخدمات المتكاملة للمرأة.



وتضمنت الفعاليات لقاءات جماهيرية موسعة مع السيدات من مختلف قرى المركز، شملت محاضرات دينية وتوعوية حول القيم الأسرية ودور المرأة في دعم الأسرة والمجتمع، بالإضافة إلى استعراض دور مكتب شكاوى المرأة والخدمات التي يقدمها في تلقي الشكاوى والتعامل مع قضايا العنف، وشرح آليات الحماية والدعم المتاحة للسيدات.



كما شهدت المبادرة تنظيم قافلة صحية لتقديم خدمات الكشف والعلاج المجاني في عدد من التخصصات الطبية، بهدف دعم صحة المرأة وتوفير خدمات طبية قريبة من الأهالي داخل القرية.