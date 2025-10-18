الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا يعززان التعاون في الأمن السيبراني

جدد الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا التزامهما القوي بتعزيز التعاون في مجالي الأمن السيبراني والدبلوماسية السيبرانية، وذلك خلال الحوار السيبراني الرابع في العاصمة الأوكرانية كييف.

وذكرت المفوضية الأوروبية -في بيان اليوم السبت- أن الحرب الروسية المستمرة ضد أوكرانيا، إلى جانب وضعها كدولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، أبرزت أهمية تعزيز التنسيق في مجالي الأمن والدفاع السيبراني، والحاجة إلى توثيق التعاون في مواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة.

وبحث الجانبان خلال الحوار المشهد الراهن للتهديدات السيبرانية وسبل مواءمة سياساتهما في هذا المجال بشكل أوثق، بما في ذلك مناقشة الفصل الرقمي من "خطة أوكرانيا"، وحماية البنى التحتية الحيوية، وتنفيذ توجيه الاتحاد الأوروبي الخاص بأمن الشبكات والمعلومات.

كما تطرق الحوار إلى سبل مواءمة أوكرانيا مع سياسات الاتحاد الأوروبي، ولا سيما التنفيذ الكامل لأدوات أمن الجيل الخامس وسياسة الاتحاد الأوروبي في مجال الدفاع السيبراني.

وركز الحوار كذلك على الجوانب التشغيلية، خاصة تبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة بشأن الردع والاستجابة للحوادث والهجمات السيبرانية. كما ناقش الجانبان آليات الاستجابة، بما في ذلك أنظمة العقوبات، والتعاون في تحقيقات الجرائم السيبرانية، ووضع انضمام أوكرانيا إلى احتياطي الأمن السيبراني الأوروبي، بالإضافة إلى التعاون في بناء القدرات السيبرانية.

وتبادل الطرفان وجهات النظر حول المناقشات متعددة الأطراف، خاصة في الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وأكدا أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تعزيز الأمن السيبراني.واتفق الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا على مواصلة تعميق التعاون الوثيق بينهما في مجال الأمن السيبراني، والمضي قدمًا في تنفيذ الخطوات المحددة للتعاون والحوار المستمر حول القضايا السيبرانية، بهدف تحقيق نتائج تشغيلية ملموسة.

وأكد الاتحاد الأوروبي دعمه المستمر والثابت لأوكرانيا في تعزيز قدرتها على الصمود السيبراني وتحسين قدراتها على الاستجابة في مواجهة التدخل الروسي المستمر في الفضاء الإلكتروني.

ومن جانبها، جددت أوكرانيا استعدادها لتقديم الأدلة والخبرات لدعم استجابة الاتحاد الأوروبي الجماعية ضد الهجمات السيبرانية.

