قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يجب الترتيب في الوضوء؟.. أمين الفتوى يوضح
القناة "12" العبرية: اكتمال إنشاء القيادة الأمريكية المنتظر إشرافها على تنفيذ اتفاق غزة
اللواء طلحة: الساتر الترابي في حرب أكتوبر تحد نجحنا في اختراقه
لأول مرة في تاريخه.. بيراميدز يتوج بكأس السوبر الإفريقي بفوزه على نهضة بركان
خبير: تأثير سعر البترول على معدلات التضخم سيكون مؤقتًا
رئيس مصلحة الجمارك يتفقد قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي
وزيرة التضامن: استراتيجية حقوق الإنسان إطار لتحويل المبادئ المبادئ الدستورية لخطط ملموسة
على الهواء مباشرة.. لحظات رحيل زعيم المعارضة الأرجنتينية بأزمة قلبية
عاجل.. انفجار عبوة ناسفة بسيارة في مدينة البوكمال بريف دير الزور وأنباء عن وقوع إصابات
لميس الحديدي: إيه المشكلة في بقاء جزء من المحروقات مدعوم لحماية الطبقة المتوسطة؟
فيلم أم كلثوم في ثالت أيام مهرجان الموسيقى العربية
هل السوق العقاري يشهد حالة ركود في مصر؟ هاني جنينة يجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا يعززان التعاون في الأمن السيبراني

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
أ ش أ

جدد الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا التزامهما القوي بتعزيز التعاون في مجالي الأمن السيبراني والدبلوماسية السيبرانية، وذلك خلال الحوار السيبراني الرابع في العاصمة الأوكرانية كييف.
وذكرت المفوضية الأوروبية -في بيان اليوم السبت- أن الحرب الروسية المستمرة ضد أوكرانيا، إلى جانب وضعها كدولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، أبرزت أهمية تعزيز التنسيق في مجالي الأمن والدفاع السيبراني، والحاجة إلى توثيق التعاون في مواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة.
وبحث الجانبان خلال الحوار المشهد الراهن للتهديدات السيبرانية وسبل مواءمة سياساتهما في هذا المجال بشكل أوثق، بما في ذلك مناقشة الفصل الرقمي من "خطة أوكرانيا"، وحماية البنى التحتية الحيوية، وتنفيذ توجيه الاتحاد الأوروبي الخاص بأمن الشبكات والمعلومات.
كما تطرق الحوار إلى سبل مواءمة أوكرانيا مع سياسات الاتحاد الأوروبي، ولا سيما التنفيذ الكامل لأدوات أمن الجيل الخامس وسياسة الاتحاد الأوروبي في مجال الدفاع السيبراني.
وركز الحوار كذلك على الجوانب التشغيلية، خاصة تبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة بشأن الردع والاستجابة للحوادث والهجمات السيبرانية. كما ناقش الجانبان آليات الاستجابة، بما في ذلك أنظمة العقوبات، والتعاون في تحقيقات الجرائم السيبرانية، ووضع انضمام أوكرانيا إلى احتياطي الأمن السيبراني الأوروبي، بالإضافة إلى التعاون في بناء القدرات السيبرانية.
وتبادل الطرفان وجهات النظر حول المناقشات متعددة الأطراف، خاصة في الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وأكدا أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تعزيز الأمن السيبراني.واتفق الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا على مواصلة تعميق التعاون الوثيق بينهما في مجال الأمن السيبراني، والمضي قدمًا في تنفيذ الخطوات المحددة للتعاون والحوار المستمر حول القضايا السيبرانية، بهدف تحقيق نتائج تشغيلية ملموسة. 
وأكد الاتحاد الأوروبي دعمه المستمر والثابت لأوكرانيا في تعزيز قدرتها على الصمود السيبراني وتحسين قدراتها على الاستجابة في مواجهة التدخل الروسي المستمر في الفضاء الإلكتروني. 
ومن جانبها، جددت أوكرانيا استعدادها لتقديم الأدلة والخبرات لدعم استجابة الاتحاد الأوروبي الجماعية ضد الهجمات السيبرانية.
 

الاتحاد الأوروبي أوكرانيا الأمن السيبراني الدبلوماسية السيبرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات أكتوبر 2025

بشرى لـ4.5 مليون موظف.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

الواقعة

القبض على المتهم بمطادرة شاب باستخدام سيارة وبندقية آلية على طريق الإسماعيلية

المتهمين

القبض على فتاة و3 شباب يمارسون الرذيلة بالأسكندرية

أرشيفية لانقلاب مركب

غرق مركب هجرة غير شرعية بها مصريين أمام سواحل إيطاليا

ترامب

مظاهرات حاشدة اليوم في كل أمريكا ضد ترامب

الأرصاد

موجة صيف جديدة.. تحذير هام من الأرصاد والحرارة تلامس الـ40

السيد البدوي

دار الإفتاء: السيد البدوي من الأولياء وكتب الله له القبول في الأرض

ترشيحاتنا

هالة أبو السعد

برلمانية: اللجنة المصرية الإغاثية بغزة تجسد التزامنا الإنساني

الرئيس السيسي

عضو مجلس الشيوخ: الرئيس السيسي أعاد لمصر مكانتها ودورها الإقليمي والعالمي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قيادي بمستقبل وطن: إنشاء مناطق استثمارية حول المطارات تعكس رؤية شاملة للاقتصاد المصري

بالصور

مرسيدس تعود بسيارة كلاسكية وروح عصرية من المستقبل.. بالصور ‏

مرسيدس فيجن أيكونيك الاختبارية
مرسيدس فيجن أيكونيك الاختبارية
مرسيدس فيجن أيكونيك الاختبارية

تعالج السكر والكوليسترول.. دراسة: 4 أكواب شاي تحميك من الأمراض الخطيرة

الشاي
الشاي
الشاي

مهرجان الجونة يستقبل كيت بلانشيت في حفل خاص بحضور يسرا وليلى علوي | صور

يسرا مع كيت بلانشيت
يسرا مع كيت بلانشيت
يسرا مع كيت بلانشيت

غير زيادة الخصوبة.. فوائد مذهلة لعشبة الجينسينج

الجينسينج
الجينسينج
الجينسينج

فيديو

كارولين ليفيت

"أمك".. سكرتيرة البيت الأبيض تهاجم صحفيا بسبب سؤال حول لقاء ترامب وبوتين

جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية

ما وراء جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية.. اعترافات تكشف كل شيء

المتهم

مسجل خطر ومدمن.. القبض على المتهم بتفريغ إطارات سيارة طبيبة بمدينة نصر

مهرجان الجونة

إطلالات غريبة بمهرجان الجونة 2025.. فساتين شفافة وبدلات غريبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد