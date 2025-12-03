تشكيل بيراميدز في مواجهة كهرباء الإسماعيلية في الدوري المصري

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة كهرباء الإسماعيلية في إطار بطولة الدوري المصري.

ويحل بيراميدز ضيفا على كهرباء الإسماعيلية في الثامنة من مساء الأربعاء على استاد الإسماعيلية في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة من بطولة الدوري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جاد

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: أحمد توفيق - محمود زلاكة - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - محمد رضا بوبو

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

زياد هيثم - عبد الرحمن جودة - طارق علاء - مهند لاشين - محمود دونجا - كريم حافظ - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - دودو الجباس