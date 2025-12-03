قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إصابة 3 جنود إسرائيليين بجروح خطيرة في اشتباكات شرق رفح
ما حكم الزكاة على المصانع ومنتجاتها؟.. الإفتاء توضح مقدارها
الإجراءات الجنائية.. ضمانات قانونية جديدة لحماية حقوق المحتجزين
الحاجة سبيلة.. وفاة سيدة العطاء التي تبرعت بذهبها وأموالها لصندوق تحيا مصر
قلبه توقف 4 مرات في 230 دقيقة.. مفاجأة جديدة عن لاعب نادي الزهور
كسروا يده.. التحفظ على 4 طلاب تعدوا على مدرسهم في عين شمس
كريم محسن.. يطلق يا صاحبتي بتوقيع عزيز الشافعي وتوما
العراق يفوز البحرين بهدفين ويتصدر المجموعة بكأس العرب
انسحاب أحمد مرتضى منصور من الانتخابات البرلمانية
انتخابات مجلس النواب 2025.. إقبال ملحوظ وتنظيم محكم داخل لجان محافظة البحيرة
هيئة البريد تصدر طابعا تذكاريا بمناسبة مرور 130 عاما على تأسيس الإفتاء
الأهالي ربطوه في عامود.. القبض على لص سرق مروحتين من مسجد بالدقهلية
رياضة

تشكيل بيراميدز في مواجهة كهرباء الإسماعيلية في الدوري المصري

بيراميدز
بيراميدز
حسن العمدة

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة كهرباء الإسماعيلية في إطار بطولة الدوري المصري.

ويحل بيراميدز ضيفا على كهرباء الإسماعيلية في الثامنة من مساء الأربعاء على استاد الإسماعيلية في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة من بطولة الدوري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جاد

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: أحمد توفيق - محمود زلاكة - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - محمد رضا بوبو

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

زياد هيثم - عبد الرحمن جودة - طارق علاء - مهند لاشين - محمود دونجا - كريم حافظ - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - دودو الجباس

بالصور

ألم العصعص.. لماذا يحدث وما أفضل طرق التعامل معه؟

فيتامين بـ12 نقصه خطر يهدد حياتك| تعرف على الأعراض والأسباب

بعد كشفه أسباب الطلاق.. آخر صور جمعت بين هنا الزاهد وأحمد فهمى

لماذا تشعر المرأة بالتعب أكثر من الرجل؟ العلم يكشف أسبابا جديدة لم تكن معروفة

فيديو

