العربية للتصنيع ترحب بعقد الشراكات الجادة وتوقع بروتوكول للتعاون مع شركة أميستون المصرية
مهرجان البحر الأحمر السينمائي يكشف عن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة بمشاركة «دارين سلّام»
نجاح مصري في معادلة السلاح.. أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
رشاوى انتخابية.. القبض على شخصين من أنصار مرشح لمجلس النواب بسوهاج
تسليم جثمان إسرائيلي محتجز بغزة.. وفرق البحث تواجه صعوبات بسبب انقطاع الكهرباء| تفاصيل
رئيس الأركان الإسرائيلي: يجب أن نكون مستعدين على كل حدودنا لأي تهديد مُفاجئ
النائب العام يأمر بحظر النشر في وفاة قاضي الإسكندرية
مجلس القضاء الأعلى: اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما نشر بوفاة قاضي الإسكندرية
الداخلية تكشف حقيقة إدعاء شخصين بتلقى أموال للإدلاء بصوتهم فى الإنتخابات بالإسكندرية
ما كفارة الرجوع في اليمين؟.. أمين الإفتاء يوضح 3 طرق جائزة
سيدات سلة الأهلي يواصل تدريباته على فترتين استعدادًا لبطولة إفريقيا
مدرسة تستعين بشخص لإلقاء مادة كاوية على سيارة مديرتها بالتجمع.. والسبب مفاجأة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

أسامة رسلان: العنف الإلكتروني يضاعف معاناة المرأة.. وعلينا مواجهته فكرياً وقانونياً

الدكتور أسامة رسلان
محمد صبري عبد الرحيم

أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن المبادرة المشتركة بين المجلس القومي للمرأة ووزارة الأوقاف لمناهضة العنف ضد المرأة تأتي في إطار دعم الدولة للقيم الراقية التي تحمي المرأة وتصون حقوقها، مشيرًا إلى أن الإسلام كرم المرأة في كل جوانب حياتها، وأن الوزارة حريصة على توظيف المنابر والدروس الدينية والخطب الموحدة لنشر الوعي وتصحيح المفاهيم المغلوطة داخل المجتمع.

التعاون بين المؤسسات

وأوضح في تصريح له، أن أي مناسبة عالمية أو محلية تحمل هدفًا ساميًا ولا تتعارض مع ثقافة المجتمع المصري، تحرص الوزارة على دعمها ومساندتها، مؤكدًا أن نجاح أي مبادرة يتطلب التعاون بين المؤسسات، وليس العمل في جزر منفصلة، وهو ما تعمل عليه الدولة في ظل روح الجمهورية الجديدة.

وأشار رسلان، إلى أن المجلس القومي للمرأة هو الجهة الأكثر ارتباطًا بقضايا المرأة، بينما تمتلك وزارة الأوقاف شبكة واسعة من الأئمة والواعظات في جميع المحافظات، مما يجعل التعاون بين المؤسستين ضرورة لتحقيق التأثير الأكبر، خاصة مع امتلاك كل جهة أدواتها وخبرتها في قراءة الواقع والوصول للمواطنين على الأرض.

نشاط توعوي

وأضاف أن وجود واعظة من وزارة الأوقاف، ومسؤولة من المجلس القومي للمرأة، وراهبة من الكنيسة، ورائدة ريفية من التضامن الاجتماعي في نشاط توعوي واحد، يرسل للمجتمع رسالة قوية بأن الدولة بكل مؤسساتها متكاتفة لحماية المرأة ودعم قيم المحبة والتعايش والسلام، وأن الخطاب الديني الموجه للناس يجب أن يصدر عن قدوة حقيقية لا عن وعظ مجرد.

دور المنابر في رفع الوعي

وتحدث عن دور المنابر في رفع الوعي، موضحًا أن أشكال العنف ضد المرأة لم تعد مقتصرة على البدني واللفظي، بل امتدت إلى العنف الإلكتروني، وهو ما يتطلب مواجهة فكرية عبر الخطب والدروس، ومواجهة قانونية عبر مؤسسات أخرى، في إطار شراكات ممتدة تشمل المساجد والمدارس والجامعات ومراكز الشباب وقصور الثقافة.

قضايا العنف والظواهر الاجتماعية

وكشف رسلان عن تدريب 60% من واعظات الأوقاف على قضايا العنف والظواهر الاجتماعية المنتشرة، ومنها مشكلة الغرم إرهاق الأسر ماديًا في تجهيز البنات، مؤكدًا أن الوزارة تقدم نموذجًا عمليًا في دعم المرأة، وعدم التمييز بينها وبين الرجل في التدرج الوظيفي أو الأجور، ما دامت المهارات والدرجات متساوية.

وعبّر الدكتور أسامة رسلان عن تقديره للمرأة ودورها المحوري عبر التاريخ، مؤكدًا أن الوزارة مستمرة في جهودها لنشر الوعي وتعزيز تمكين المرأة بالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة.

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

حالة الطقس

الأرصاد تُعلن تفاصيل موجة طقس بارد.. انخفاض 4 درجات وأمطار غزيرة وشبورة

مدرسة دولية

بعد اتهامهم لموظفيها.. مدرسة دولية ببدر تتهم 3 أولياء أمور بالابتزاز المالي والتشهير

اسعار الذهب اليوم الاربعاء

أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 بالمصنعية الآن

وزارة التربية والتعليم

وضع مدرسة الإسكندرية للغات تحت الإشراف المالي والإداري لوزارة التربية والتعليم

جثة - أرشيفية

إدمان ومشاجرة.. التحريات تكشف مفاجأة في واقعة وفاة سيدة باب الشعرية

مدرسة دولية

اتهامات متبادلة ومفاجأة بالكاميرات.. ماذا حدث في المدرسة الدولية ببدر؟| خاص

ديانج

قرار جديد من ديانج بشأن تجديد عقده مع الأهلي.. خاص

عمرو دياب

عمرو دياب يتربع على عرش الموسيقى العربية في 2025 كأفضل فنان وألبوم وأغنية

احمد فهمي وهنا الزاهد

ليه منبقاش صحاب؟.. أحمد فهمي يكشف تفاصيل رسالة تلقاها من هنا الزاهد بعد الطلاق

لقاء الخميسي

لقاء الخميسي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها بإطلالة أنيقة وبسيطة

طرح البوسترات الرسمية لمسلسل "سنجل ماذر فاذر" يشعل مواقع التواصل الاجتماعى

ريهام عبد الغفور

برودة وتنميل اليدين .. هل هو مرض رينود؟

برودة وتنميل اليدين .. هل هو مرض رينود؟

تأليف وإخراج وإنتاج وبطولة ظافر العابدين.. عرض فيلم صوفيا بالمهرجان الدولي بمراكش

فيلم صوفيا

ألم العصعص.. لماذا يحدث وما أفضل طرق التعامل معه؟

ألم العصعص .. لماذا يحدث وما أفضل طرق التعامل معه؟

الرشاوى

رشاوى انتخابية.. القبض على شخصين من أنصار مرشح لمجلس النواب بسوهاج

المتهم

حرامي التفويلة.. سقوط سائق هرب من عامل بنزينة بعد تزويد سيارته بالوقود في البحيرة

كريم محسن

كريم محسن.. يطلق يا صاحبتي بتوقيع عزيز الشافعي وتوما

المتهم

الأهالي ربطوه في عامود.. القبض على لص سرق مروحتين من مسجد بالدقهلية

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: العدو الشرس والصديق الحميم

