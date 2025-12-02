الأوقاف تعلن تفاصيل النسخة الجديدة من المسابقة العالمية للقرآن الكريم

كشف الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، عن تفاصيل النسخة الجديدة من المسابقة العالمية للقرآن الكريم.

وأكد أن هذه النسخة لهذا العام تعتبر نسخة متجددة تتميز بمستوى عالمي في التنظيم والإعداد، لافتاً إلى أنها أصبحت محط أنظار وسائل التواصل الاجتماعي وموضوعاً شائعاً على النطاق العالمي.

وأضاف الدكتور رسلان خلال لقاء تلفزيوني، أن المسابقة لا تقتصر على حفظ النص القرآني فحسب، بل تتضمن أيضاً اختباراً لفهم معاني الآيات، وعلوم الإعراب، وأسباب نزول الآيات، والمقاصد والغايات من القرآن الكريم.

وأشار إلى تعدد فروع المسابقة لتشمل جميع الفئات، بما في ذلك فرع مخصص لأصحاب الهمم وفرع آخر للأسرة القرآنية الذي يتسابق فيه أفراد الأسرة معاً، مما يعكس قيماً التعاون والترابط الأسري بالقرآن.

وأوضح المتحدث الرسمي أن عدد الدول المشاركة في المسابقة هذا العام بلغ 72 دولة، فيما وصل 158 متسابقاً إلى مصر للمراحل النهائية، بعد أن أجريت التصفيات الأولية عبر الإنترنت لتسهيل المشاركة.

وذكر أن إجمالي قيمة الجوائز المخصصة تجاوز 13 مليون جنيه مصري، وهو رقم قياسي في تاريخ المسابقة.

وأكد الدكتور رسلان أن من أبرز المستجدات في النسخة الحالية إضافة فرع ثامن خاص بقراءات القرآن، يشترط فيه إجادة المتسابق للقراءات السبع الصغرى من طريق الشاطبية، بالإضافة إلى التوسع في الفروع الأخرى بما يعكس شمولية المسابقة لكل الفئات العمرية وقطاعات المجتمع المصري.

كما سلط الضوء على ما وصفه بروح الجمال في التلاوة، مشيراً إلى أن المسابقة تعكس الاهتمام بالجانب الفني لتلاوة القرآن الكريم واستخدام المقامات الموسيقية لإيصال المعاني بشكل مؤثر.

وأكد أن هذا الجانب يعزز تقدير الجمال الروحاني المصري داخل البلاد وخارجها.