الجامعة العربية تشارك في جهود مناهضة العنف ضد المرأة بهذه الخطوات

تعقد جامعة الدول العربية، تزامنًا مع انطلاق الحملة العالمية "اتحدوا – 16 يومًا من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة” التي تمتد من 25 نوفمبر إلى 10 ديسمبر من كل عام، فعالية إقليمية يوم 4 ديسمبر بالقاهرة.

يأتي ذلك بالتعاون مع كلٍ من صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women)، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، تحت عنوان: “جعل جميع المساحات آمنة: تعزيز السلامة الرقمية للنساء والفتيات في المنطقة العربية”.

تُعقد الفعالية بمشاركة ممثلي الدول العربية، ومنظمات وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة وخبراء مختصين، مما يعكس حرص والتزام المعنيين في المنطقة العربية بالقضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك العنف الرقمي المستجد في ظل التطور التكنولوجي المتسارع.

تأتي هذه الفعالية في إطار الجهود المشتركة بين جامعة الدول العربية ومنظومة الأمم المتحدة لتعزيز الحماية الرقمية للنساء والفتيات في ظل ما أظهرته التقييمات الإقليمية من تزايد مقلق في حالات العنف ضد النساء عبر الفضاء الإلكتروني، وما يتضمنه من تحرش، وابتزاز، وخطاب كراهية، وانتهاك للخصوصية.

كما يسلّط الحدث الضوء على المخاطر المتصاعدة التي تواجهها النساء في أوضاع اللجوء والنزوح وانعدام الجنسية ضمن البيئات الرقمية ، وفقًا لما ورد في تقارير الشركاء الأمميين.

وتهدف الفعالية الإقليمية إلى:

تعزيز الوعي الإقليمي حول العنف التكنولوجي الموجَّه ضد النساء والفتيات.

تسليط الضوء على حجم الظاهرة استنادًا إلى البيانات والدراسات الإقليمية.

إبراز الجهود الحكومية والإقليمية والتشريعية لمواجهة هذا النوع من العنف.

مناقشة سُبل الشراكة مع شركات التكنولوجيا لتسخير الأدوات الرقمية من أجل حماية النساء والفتيات.

استعراض المبادرات والممارسات الفضلى في مجالات بناء القدرات الرقمية، وحماية النساء في سياقات اللجوء والنزوح، وضمان وصولهن الآمن إلى الفضاءات الرقمية.

وقامت جامعة الدول العربية وفي إطار الانخراط الفعّال في الحملة العالمية "العالم برتقالياً – Orange the World”، بإضاءة مقر الأمانة العامة بالقاهرة باللون البرتقالي ابتداءً من مساء 25 نوفمبر ولمدة ثلاثة ليالٍ، رمزًا للتضامن مع الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء العنف ضد النساء والفتيات، وتجديدًا لعزمها على تعزيز الوعي المجتمعي بهذه القضية في المنطقة العربية.

هذا وإذ تؤكد جامعة الدول العربية على التزامها بقضايا حماية المرأة وتمكينها، فإنها تجدد دعوتها إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لضمان أن تكون الفضاءات الرقمية أكثر أمانًا وشمولًا ، وأن تتمتع النساء والفتيات بحقوقهن كاملة دون خوف أو تمييز.