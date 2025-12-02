قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كأس العرب .. منتخب مصر يدرك التعادل أمام الكويت فى الوقت القاتل
رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعي يعقبه مؤتمر صحفي غدا
بسعر 56 جنيها.. طرح زجاجة زيت 1.5 لتر جديدة على بطاقات التموين خلال شهر ديسمبر
الرئيس السيسي يصدق على قانون بفرض رسم على "تأشيرات الدخول" و"العمل القنصلي"
حالة الطقس خلال 7 أيام.. مفاجأة في درجات الحرارة وأمطار منتظرة
الأرصاد تحذر: أمطار تضرب بعض المحافظات الأيام القادمة| الطقس
بوتين: أوروبا تعيش في أوهام إلحاق هزيمة إستراتيجية بروسيا
سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء بختام التعاملات
كأس العرب.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين مصر والكويت
بعد عودة المختطف المصري من مالي .. تفاصيل 10 أيام من الاحتجاز والغموض
30 دقيقة | منتخب مصر يبحث عن هز الشباك .. والكويت يتراجع دفاعياً
تعيين عمرو الليثي وعبد الرحيم كمال عضوين بـ غرفة صناعة السينما
ديني

متحدث الأوقاف محاضرًا لمتدربي الدورة العاشرة لاتحاد إذاعات وتلفزيونات التعاون الإسلامي

محاضرتين ضمن برنامج الدورة العاشرة لاتحاد إذاعات وتلفزيونات
محاضرتين ضمن برنامج الدورة العاشرة لاتحاد إذاعات وتلفزيونات
عبد الرحمن محمد

ألقى الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي بوزارة الأوقاف، مدير عام المكتب الإعلامي بالوزارة، محاضرتين ضمن برنامج الدورة العاشرة لاتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي المنعقد تحت عنوان: "مهارات تناول الدين بلغة معاصرة ورؤية وسطية"، وذلك بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية التي تستضيف الدورة من ١ حتى ٧ من ديسمبر الجاري. 

متحدث وزارة الأوقاف محاضرًا لمتدربي الدورة العاشرة لاتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي

في مستهل المحاضرة، رحّب المتحدث الرسمي بالمشاركين، مؤكدًا أهمية هذه اللقاءات لتبادل الخبرات والتجارب، والارتقاء بمهارات تناول القضايا الدينية إعلاميًا بما يعزز الخطاب الوسطي ويواجه التحديات الفكرية الراهنة. 

وتناولت المحاضرة الأولى: "استراتيجية وزارة الأوقاف والرؤية المستقبلية"، حيث استعرض فيها المحاور الأربعة التي تقوم عليها استراتيجية الوزارة، وهي: مكافحة التطرف الديني، ومكافحة التطرف اللاديني، وبناء الإنسان، وصناعة الحضارة. وأوضح الدكتور رسلان أن الوعي يمثل الأساس لهذه المحاور، مشيرًا إلى مشكلتين رئيستين تواجه الوعي: ارتفاع تكلفته وسط المؤثرات المحيطة، وحاجته إلى متابعة مستمرة لضمان تأثيره. 

ونوه بأن الوعي يمضي في رؤية الوزارة ضمن ثلاثة مسارات تتلاقى أحيانًا وتتوازى أحيانًا، هي: الوعي الاستباقي، والوعي العلاجي، وصولاً إلى استدامة الوعي. كما شدد على أن غياب الوازع الديني يؤدي إلى ممارسات لا تمت للدين بصلة، وأن القضاء على التطرف يمهد لبناء الإنسان والحضارة. 

وجاءت المحاضرة الثانية، بعنوان "التضليل الإعلامي وأساليب الدعاية السلبية"، فتناولت أنواع الشائعات وطرق ترويجها، مبينًا أن غالبية الشائعات تُبنى على جزء من الحقيقة مع إضافة مبالغات أو تحريفات، وتنتشر بسرعة عبر منصات التواصل الاجتماعي مستفيدة من ضعف التحقق. 

وأكد أن مروّجي الشائعات يعتمدون على الإثارة العاطفية، ونشر المعلومات المبتورة، والتكرار، والاستهداف الموجّه، بهدف خلق رأي عام مضلل أو حالة من الإرباك، مشددًا على أن الوعي الإعلامي والتحقق من مصادر المعلومات من خلال المنظور الديني والنفسي والقانوني، ومن خلال علوم الاتصال أيضا يمثل خط الدفاع الأول ضد هذه الأساليب. 

واختتم المتحدث باسم الوزارة محاضرته بتأكيد أن مصر تمتلك اليوم رؤية شاملة متكاملة مكّنتها من التفوق في منهجية التخطيط والبناء، وهو ما ينعكس بوضوح في برامج التوعية والتدريب التي تتبناها وزارة الأوقاف.

الأوقاف وزارة الأوقاف الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي بوزارة الأوقاف

