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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

احتفال ليلة القدر.. وزير الأوقاف يهدي الرئيس السيسي نسخة من موسوعة رؤية

وزير الأوقاف يهدي
وزير الأوقاف يهدي الرئيس السيسي نسخة من موسوعة رؤية

أهدى الدكتور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية نسخة من موسوعة رؤية التي تصدر بالتعاون بين وزارة الأقاف والهيئة المصرية العامة للكتاب والتي تلخص جانبا من اصدارات وزارة الأوقاف فى مجال تجديد الخطاب الديني وذلك في مستهل احتفال الوزارة بـ ليلة القدر.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن مصر مُهتمة بخدمة القرآن الكريم وأهله، والعناية بسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، مشيراً إلى أن القرآن هو كتاب الله العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه وخلفه، وهو أصدق حديث.
 

احتفال ليلة القدر وزير الأوقاف يهدي الرئيس السيسي نسخة من موسوعة رؤية

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