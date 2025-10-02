رئيس الجمارك: تعاون وشراكة مع مجتمع الأعمال لدفع التجارة والاستثمار

أكد أحمد أموى،رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أن المصلحة ، تحرص على مد جسور التعاون والشراكة مع مجتمع الأعمال لدفع حركة التجارة والاستثمار وتطوير المنظومة الجمركية بما يتماشى مع أحدث الممارسات العالمية، ويسهم في تعزيز الشفافية وتسريع الإفراج الجمركي، بهدف تسريع مسار الإفراج وخفض الأعباء والالتزامات عن المستثمرين.

وأضاف خلال ملتقي «المستخلصين العرب»، أن هناك توجيهات من أحمد كجوك وزير المالية بضرورة تعزيز التعاون والشراكة مع مجتمع الأعمال العربى والدولى والعمل على تحسين بيئة الاستثمار.

أشاد ممدوح رفاعى رئيس اتحاد المستخلصين العرب بجهود مصلحة الجمارك في تحديث المنظومة وتبنى أحدث النظم العالمية في مجال تيسير التجارة، مؤكدًا أن هذه الجهود تعكس التزام الدولة بدعم حركة التجارة والاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطنى.

قالت أمل نوس رئيس الإدارة المركزية للفاعل الاقتصادى المعتمد، إن برنامج الفاعل الاقتصادى يوفر للمجتمع التجارى العديد من المزايا منها: تسريع إجراءات الإفراج الجمركي وخفض التكاليف وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الثقة مع الشركات الملتزمة بالمعايير الدولية.

كان الملتقى قد شهد مناقشات موسعة بين المشاركين حول التحديات والفرص لتطوير بيئة الأعمال الجمركية بالمنطقة العربية، مع التأكيد على أهمية التعاون وتبادل الخبرات.