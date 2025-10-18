بترفض تبيعه .. عمرو أديب: أمي كانت بتحل مشاكلنا بالذهب

قال الإعلامي عمرو أديب، إن شراء الذهب لا يتسبب في خسارة، قائلا "أمي كانت بتحب الذهب وكانت بترفض تبيعه وكانت بتحل مشاكلنا بالذهب".

وقال عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" على قناة "ام بي سي مصر"، أن أمي كانت ترهن الذهب لحين سداد المصروفات وإعادتها مرة اخرى واسترجاع الذهب المرهون.

وأوضح أن الذهب هذه الأيام هو جنون وشئ لا يصدقه عقل، فقد زاد 600 دولار في الأونصة الواحدة، فالذهب أصبح عملة وسعره يزيد بجنون.

وقال عمرو مغربي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية، إن حالة من التوتر العالمي وقرارات ترامب الجمركية أدت إلى زيادة أسعار الذهب.

كما تسبب في زيادة أسعار الذهب، فرض جمارك على الصين وإغلاق حكومي في أمريكا بسبب ارتفاع الدين وهبوط الدولار أمام العملات الأخرى، أدى إلى توجهات بشراء كميات كبيرة من الذهب كنوع من التحوط أدى ذلك إلى ارتفاعات جنونية

وأكد أن الذهب هو الملاذ الآمن والذهب ليس له سقف، وطالما معك المال اشتري به الذهب، والذهب دائما لم يتسبب في خسارة لأحد.

