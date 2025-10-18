عمرو أديب: تحية لكل المصريين في الخارج حولوا 36 مليار دولار لبلدهم

قال الإعلامي عمرو أديب، إن المصادر الدولارية لمصر حافظ عليها ارتفاع الصادرات وتحويلات المصريين في الخارج.

وقال عمرو أديب، خلال برنامج "الحكاية" على فضائية "ام بي سي مصر"، إن قيمة الصادرات بلغت 40 مليار دولار، وبلغت تحويلات المصريين من الخارج 36 مليار دولار، وبلغت قيمة دخل السياحة 16،5 مليار دولار.

وتابع عمرو أديب: تحية لكل المصريين في الخارج بسبب زيادة التحويلات لبلدهم ويجب أن يقدم لهم المنح والتسهيلات لأنهم وقفوا بجوار بلدهم في هذه الفترة ورفعوا مصادر الدولار إلى البلد.

وأشار إلى أننا في حاجة إلى زيادة مصادر الدولار إلى مصر مثل قناة السويس والاستثمارات.