عمرو أديب يكشف رد وزارة التموين بشأن حقيقة تخفيض حجم زجاجة الزيت

كشف الإعلامي عمرو أديب، أنه تلقى توضيحا من وزارة التموين بشأن خفض وزن زجاجة زيت التموين 100 جرام لتصبح 700 جرام بدلا من 800 جرام، وذلك كبديل لعدم رفع سعرها.

وزارة التموين نفت خفضها وزن زجاجة زيت التموين

وقال عمرو أديب، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الجمعة، إن وزارة التموين نفت خفض وزن زجاجة زيت التموين، موضحة أنها طرحت عبوة جديدة بوزن 700 جرام بسعر 27 جنيه، مع بقاء زجاجة بوزن 800 جرام.



وعلق الإعلامي عمرو أديب، "أتمنى يكون كده، واللي بتقوله وزارة التموين يسعدني، وأنه مش هيقللوا وزن الزجاجة ولكن هيكون زجاجتين زيت