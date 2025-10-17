قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

كاستيلو يفوز بجائزة أفضل لاعب في مباراة فلاورز البنيني

عمر خالد كاستيلو
عمر خالد كاستيلو
عبدالحكيم أبو علم

فاز عمر خالد «كاستيلو»، لاعب الفريق الأول لكرة اليد رجال بالأهلي، بجائزة أفضل لاعب في مباراة الأهلي أمام فلاورز البنيني، التي أقيمت بين الفريقين اليوم الجمعة في ربع نهائي بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري المقامة بالمغرب خلال الفترة من 11 إلى 20 أكتوبر الجاري.
قدم كاستيلو أداءً مميزًا خلال المباراة وساهم بأهدافه في تأهل الأهلي لنصف نهائي البطولة، حيث سجل 11 هدفًا ضمن فوز الأهلي بنتيجة 43 - 22.
وتضم  بعثة «رجال يد الأهلي» المشاركة في بطولة إفريقيا بالمغرب كلًا من: إبراهيم المصري وعبد العزيز إيهاب وعمر خالد «كاستيلو» ومحسن رمضان وسيف هاني «فوكس» وياسر سيف وعمر سامي ونبيل شريف ومحمد مجدي ومحمد عماد «أوكا» ومعاذ عزب وأحمد عوض الله ومحمد صلاح ومحمد هشام «مودي» والتشيكي ستانيسلاڤ كاسباريك والبولندي توماش جيوبالا وحراس المرمى عبد الرحمن حميد ومحمد إبراهيم وعبد الرحمن طه.
ويضم الجهاز الفني لرجال يد الأهلي كلًّا من ياسر لبيب رئيس جهاز كرة اليد، وديفيد ديفيز مديرًا فنيًّا، وهاني النجدي مدير الفريق، ومحمد إبراهيم مدربًا عامًّا، ومحمد أبو زيد إداري الفريق، وڤينيو لوسيرت مدرب الحراس، ومصطفى ناجي طبيب الفريق، وعمرو محمد إخصائي لياقة طبية، وعبد الله حسن إخصائي إصابات.
 

النادي الأهلي عمر خالد كاستيللو دوري ابطال أفريقيا المغرب ابراهيم المصري ياسر سيف

