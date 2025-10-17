نجم ليفربول السابق يفسّر تراجع محمد صلاح: “لم يعد كل شيء يدور حوله”

كشف جون بارنز، أسطورة نادي ليفربول السابق، عن رؤيته لأسباب تراجع مستوى النجم المصري محمد صلاح خلال الموسم الحالي (2025/26)، مشيرًا إلى أن التغيير في أسلوب لعب الفريق تحت قيادة المدرب الهولندي آرني سلوت أثّر على دور صلاح داخل الملعب.

ويستعد ليفربول لمواجهة قوية أمام مانشستر يونايتد يوم الأحد المقبل على ملعب “الأنفيلد”، في إطار منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وسط ضغوط كبيرة على الفريق بعد ثلاث هزائم متتالية أمام كريستال بالاس وتشيلسي وجالطة سراي.

وقال بارنز في تصريحات لشبكة “Rousing the Kop” البريطانية:“عندما كان صلاح في قمة تألقه، كان كل شيء في ليفربول يُبنى حوله. الفريق بأكمله كان يعمل لخدمته، وكل الهجمات كانت تمر من خلاله، لذلك ظهر بهذا البريق الكبير.”

وأضاف نجم ليفربول السابق:“الآن، ومع وجود لاعبين مثل فيرتز، إيكتيكي، وإيزاك، أصبح توزيع الأدوار مختلفًا داخل الفريق. لم يعد صلاح هو المحور الوحيد، وهذا انعكس على أرقامه ومعدل تسجيله.”

وأكد بارنز أن النجم المصري ما زال يحتفظ بقيمته الكبيرة داخل النادي، قائلًا:“محمد صلاح لا يزال لاعبًا مؤثرًا للغاية. قد لا يسجل نفس عدد الأهداف كما كان في المواسم الماضية، لكنه أصبح جزءًا من منظومة جماعية هدفها تحقيق البطولات.”

وأشار إلى أن النجاح الجماعي أهم من الأداء الفردي، مضيفًا:“إذا فاز ليفربول بالدوري وسجّل صلاح أهدافًا أقل، فهذا يعني أنه يؤدي دوره بنجاح داخل الفريق. التوازن في الأدوار هو ما يصنع الفارق الحقيقي.”

وفي ختام حديثه عن مواجهة القمة أمام مانشستر يونايتد، قال بارنز:“ليفربول يملك الأفضلية الفنية، وإذا بدأ المباراة بقوة سيضع يونايتد تحت الضغط. لكنها تبقى مباراة خطيرة، لأن الخصم يمتلك عناصر قادرة على قلب النتيجة في أي لحظة.”