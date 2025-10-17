أحمد حسن يكشف قيمة جائزة بطل كأس العرب

أكد أحمد حسن، مدير منتخب مصر الثاني، أن لاعبي الفريق والجهاز الفني تعاهدوا على دخول منافسات بطولة كأس العرب المقبلة في قطر بهدف التتويج باللقب، مشيرًا إلى أن الطموح والرغبة في تحقيق إنجاز كبير حاضران لدى جميع عناصر المنتخب.

ويستعد منتخب مصر الثاني للمشاركة في البطولة المقررة خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل، والتي تُقام تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، في نسخة تعد الثانية على التوالي بمشاركة منتخبات عربية من مختلف القارات.

وقال أحمد حسن في تصريحات عبر قناة "دي إم سي":"اللاعبون جميعًا على قلب رجل واحد، وتعاهدوا على المنافسة بقوة من أجل رفع اسم مصر وتحقيق لقب كأس العرب، وهناك التزام وانضباط كبير داخل المعسكر، وهو ما يعكس رغبة حقيقية في تحقيق إنجاز جديد."

وأضاف مدير المنتخب:"الفريق يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين الذين لديهم الحماس والطموح، والجهاز الفني يعمل على تجهيزهم بأفضل صورة ممكنة قبل انطلاق البطولة."

وأشار أحمد حسن إلى أن العوائد المادية للبطولة كبيرة للغاية، موضحًا أن البطل سيحصل على 9 ملايين دولار، بينما سيحصل الوصيف على 5 ملايين دولار، وهو ما يعكس أهمية البطولة من الناحية الرياضية والاقتصادية.

وتلعب مصر ضمن المجموعة الثالثة في البطولة، إلى جانب الأردن والإمارات، والفائز من مواجهة التصفيات بين الكويت وموريتانيا، في مجموعة يُتوقع أن تشهد منافسة قوية على بطاقتي التأهل إلى الدور التالي.