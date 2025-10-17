كونسيساو بعد تعادل الاتحاد والفيحاء: بهذا المستوى سنعاني.. لكننا سنعود تدريجيا

أكد البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لفريق الاتحاد السعودي، أن فريقه لا يزال في مرحلة بناء تحتاج إلى الوقت والجهد لإعادة التوازن، مشددًا على أنه "بهذا المستوى سنعاني كثيرًا، لكن الاتحاد فريق بطل وسنعود تدريجيًا إلى الطريق الصحيح إذا واصلنا العمل بجدية وروح جماعية".

وأوضح كونسيساو في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة فريقه أمام الفيحاء، أن اللقاء انقسم إلى شوطين مختلفين، قائلاً: "في الشوط الأول تأثرنا بظروف التحضير القصير، بينما في الثاني واجهنا فريقًا منظمًا وصعب المراس مثل الفيحاء".

وأضاف المدرب البرتغالي: "أضعنا العديد من الفرص السهلة، بما في ذلك ركلة جزاء في وقت حاسم. لدينا ثلاثة لاعبين مختصين بتسديدها، وتم اختيار بنزيما هذه المرة"، مشيرًا إلى أن الوقت لم يسعفه لإجراء تغييرات كبيرة على أداء الفريق.

وقال: "أنا هنا منذ أيام قليلة فقط، ولا يمكنني إحداث ثورة تكتيكية بين ليلة وضحاها. أركز الآن على رفع الثقة وتنظيم الجوانب الدفاعية والهجومية".

وكان الاتحاد سقط في فخ التعادل أمام الفيحاء بنتيجة 1-1، في اللقاء الذي أقيم مساء الجمعة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.