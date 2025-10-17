اتحاد الكرة الإسباني يعلن طاقم تحكيم مباراة برشلونة وجيرونا في الدوري

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم رسميًا عن هوية طاقم التحكيم المكلف بإدارة مواجهة برشلونة وجيرونا، المقرر إقامتها عصر السبت على ملعب مونتجويك، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني لموسم 2025-2026.

ووفقًا للبيان الصادر عن الاتحاد، تم تعيين الحكم الدولي خيسوس خيل مانزانو لإدارة اللقاء المرتقب، بينما سيتولى خوان لويس بوليدو مهمة حكم تقنية الفيديو (VAR).

وتأتي المباراة في توقيت حساس للفريق الكتالوني الذي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الليجا برصيد 19 نقطة، خلف المتصدر ريال مدريد، بينما يعاني جيرونا من تراجع نتائجه ليحتل المركز الثامن عشر برصيد 6 نقاط فقط.

ومن المنتظر أن تشهد المواجهة ندية كبيرة، خصوصًا بعد النتائج المتقاربة في الأسابيع الأخيرة، حيث يسعى برشلونة بقيادة مدربه الألماني هانز فليك إلى مواصلة مطاردة الصدارة، فيما يطمح جيرونا إلى الخروج من دوامة النتائج السلبية وتحسين موقعه في جدول الترتيب.

ويُعد مانزانو أحد أبرز الحكام في الكرة الإسبانية خلال السنوات الأخيرة، إذ أدار العديد من القمم الكبرى في الليجا ودوري الأبطال، وهو ما يمنح المباراة طابعًا تحكيميًا رفيع المستوى.