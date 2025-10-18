الحياة ليست ضيقة. عمرو أديب يتحدث عن الملل مع متابعيه

تحدث الإعلامي عمرو أديب، مع متابعيه عن مفهوم الملل، عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي إكس.

وكتب عمرو أديب في منشور: "‏سألنى احدهم ما هو تعريف الملل؟ قلت ان تحدث الاشياء حولك بنفس مستوى توقعاتك بلا تغيير اكتر من الف مرة حياه بلا اي اندهاشة او اثارة، كل مرة تبتسم وتسأل نفس الفعل ونفس رد الفعل حتى ستجد ان المجتمعات المهمة تصحو كل يوم على اندهاشة والمجتمعات الاخرى تتفاجأ فقط بالملل".

وتابع: “فى تقديرى ان الطريق الوحيد هو التخلص من الرتابة (وهى درجه الملل العليا) مهما كان الثمن فالحياه ليست ضيقة لهذا الحد، ابحث عن المساحات الجديدة!”.

من جانب اخر، علق الإعلامي عمرو أديب، على الحضور الكبيرة بمولد السيد البدوي في محافظة طنطا العالم الحالي 2025، مشيرا إلى أن هناك حالة اهتمام كبير بالمولد العام الحالي.

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن :"مشوفتش حاجة حصلت في مصر حضرها مليون مواطن وفي كلام أن مولد السيد البدوي حضرة السنة دي 3 مليون مواطن والسيد البدوي ليس مصريا وقادم من المغرب وتوفى في طنطا".

وتابع الإعلامي عمرو أديب، أن :"الناس هناك في طنطا تتحدث عن أن الخير والسراء تم في طنطا بوجوده، والآلاف من المواطنين يحتشدون في الليلة الختامية في مولد السيد البدوي بطنطا والسؤال لماذا يأتي كل هؤلاء الناس لمولد السيد البدوي".