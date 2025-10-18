تدشين الموسم الثقافي للدراسات العليا لحقوق عين شمس

يعقد قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الحقوق جامعة عين شمس ندوة حول "قانون العمل الجديد" وذلك يوم الثلاثاء ٢١ اكتوبر ٢٠٢٥.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس ،الدكتورة اماني أسامة كامل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ،والدكتور ياسين الشاذلي عميد كلية الحقوق.

ويتحدث في هذه الندوة نخبه من فقهاء القانون من أساتذة الكلية: الدكتور حسام الاهواني، أستاذ القانون المدني وعميد الكلية الأسبق، الدكتور السيد نايل، أستاذ القانون المدني وعميد الكلية الأسبق، الدكتور سيد أحمد محمود، أستاذ قانون المرافعات ووكيل الكلية الأسبق. ويدير الندوة الدكتور ياسين الشاذلي أستاذ القانون التجارى وعميد الكلية.

ملحوظة : الحضور بأسبقية التسجيل علي البريد الإلكتروني المرفق

[email protected]