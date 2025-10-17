قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نزيف مش مرض.. حسام موافي يكشف أسباب ظهور البقع الزرقاء تحت الجلد
هل يجوز صلاة الجمعة في البيت مع الزوجة والأولاد؟.. أمين الإفتاء يجيب
رونالدو يتصدر قائمة أعلى لاعبي كرة القدم أجرًا.. ما موقف محمد صلاح؟
تعرف على زي بيراميدز ونهضة بركان في مباراة كأس السوبر الإفريقي
الثقافة: تعامد الشمس على وجه رمسيس بأبو سمبل سيتكرر في المتحف المصري الكبير
بكام النهارده؟.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025
نيران صديقة.. أوكرانيا: الدفاع الجوي الروسي يسقط طائرة تابعة له فوق القرم
شركات النقل الذكي تدرس رفع أسعارها بعد زيادة البنزين
تعليق بنرات بالتعريفة الجديدة في جميع مواقف ومحطات النقل الجماعي بالجيزة
الحكومة ترفع أسعار البنزين والسولار وتثبتها لعام كامل.. خطة شاملة لتحقيق الاستقرار في سوق الطاقة ودعم الإنتاج المحلي| خبير يعلق
الدعاء بعد المغرب يوم الجمعة مستجاب في هذا الوقت.. يغفله كثيرون
حسام موافي يشرح أسباب الوفاة المفاجأة لمرضى الكبد.. فيديو
أخبار البلد

شركات النقل الذكي تدرس رفع أسعارها بعد زيادة البنزين

نقل ذكى
نقل ذكى
أحمد عبد القوى

بدأت شركات النقل الذكي دراسة تعديل أسعار الرحلات لمواجهة ارتفاع تكاليف التشغيل مع الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين . 

هذه الخطوة تأتي في ظل  زيادة تكلفة الوقود، والتي تعتبر العنصر الأساسي لتشغيل سياراتهم.

هل هناك زيادة مؤكدة؟  

وحتى الآن، لم يتم الإعلان عن أي زيادات رسمية من قبل شركات النقل الذكي، إلا أن مصادر من داخل القطاع تشير إلى أن هناك مناقشات جارية حول تطبيق زيادات طفيفة على أسعار الرحلات.

 الهدف من هذه الزيادة هو تحقيق التوازن بين مصلحة السائقين الذين تأثرت أرباحهم، وبين الحفاظ على أسعار تنافسية تناسب الركاب.

كيف ستتم إدارة الأمر؟  

شركات النقل الذكي تعتمد على دراسة دقيقة للسوق قبل اتخاذ أي قرارات والزيادات المحتملة ستكون مدروسة بحيث تضمن استمرار الإقبال على الخدمة، مع الأخذ في الاعتبار الأوضاع الاقتصادية الحالية للمستهلكين.

السائقون يطالبون بالزيادة: 

من جانبهم، طالب العديد من السائقين على منصات النقل الذكي برفع التعريفة لتعويض الفارق الناتج عن زيادة الوقود. 

وأوضحوا أن استمرار العمل بالتعريفة الحالية قد يؤدي إلى خسائر تؤثر على قدرتهم على الاستمرار في تقديم الخدمة.

أثر الزيادة على الركاب 

في حال تطبيق أي زيادة، من المتوقع أن تكون طفيفة بحيث لا تؤثر بشكل كبير على مستخدمي خدمات النقل الذكي، خاصة مع اعتماد شريحة واسعة من المواطنين على هذه الخدمات كوسيلة نقل يومية.

نقل ذكى سعر

