منافسات قوية في اليوم الثاني للبطولة المصرية المفتوحة للهواة للجولف على ملاعب دريم لاند

شهد اليوم الثاني من فعاليات البطولة المصرية المفتوحة للهواة للجولف لعام 2025 على ملاعب نادي دريم لاند للجولف بمدينة السادس من أكتوبر منافسات قوية بين اللاعبين المشاركين .

وانطلقت البطولة امس الخميس 16 اكتوبر ، وسط مشاركة قياسية تضم أكثر من 100 لاعب من 19 دولة حول العالم، فيما تختتم فعاليات البطولة غدا السبت 18 اكتوبر .

وتعد البطولة المصرية المفتوحة للهواة واحدة من أقدم البطولات في الشرق الأوسط وإفريقيا، إذ يعود تاريخ انطلاقها إلى عام 1920، أي قبل نحو 105 أعوام، لتواصل مسيرتها العريقة كرمز لتاريخ الجولف المصري والعربي.

وقال عمر هشام طلعت، رئيس الاتحاد المصري للجولف، إن البطولة المصرية المفتوحة للهواة لعام 2025، تمثل انطلاقة جديدة لرياضة الجولف في مصر والعالم العربي، مشيرًا إلى أن عودة البطولة بعد خمسة عشر عامًا من الغياب تجسد روح الإصرار والطموح في تطوير اللعبة وتعزيز مكانتها إقليمياً ودولياً.