نزيف مش مرض.. حسام موافي يكشف أسباب ظهور البقع الزرقاء تحت الجلد
هل يجوز صلاة الجمعة في البيت مع الزوجة والأولاد؟.. أمين الإفتاء يجيب
رونالدو يتصدر قائمة أعلى لاعبي كرة القدم أجرًا.. ما موقف محمد صلاح؟
تعرف على زي بيراميدز ونهضة بركان في مباراة كأس السوبر الإفريقي
الثقافة: تعامد الشمس على وجه رمسيس بأبو سمبل سيتكرر في المتحف المصري الكبير
بكام النهارده؟.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025
نيران صديقة.. أوكرانيا: الدفاع الجوي الروسي يسقط طائرة تابعة له فوق القرم
شركات النقل الذكي تدرس رفع أسعارها بعد زيادة البنزين
تعليق بنرات بالتعريفة الجديدة في جميع مواقف ومحطات النقل الجماعي بالجيزة
الحكومة ترفع أسعار البنزين والسولار وتثبتها لعام كامل.. خطة شاملة لتحقيق الاستقرار في سوق الطاقة ودعم الإنتاج المحلي| خبير يعلق
الدعاء بعد المغرب يوم الجمعة مستجاب في هذا الوقت.. يغفله كثيرون
حسام موافي يشرح أسباب الوفاة المفاجأة لمرضى الكبد.. فيديو
منافسات قوية في اليوم الثاني للبطولة المصرية المفتوحة للهواة للجولف على ملاعب دريم لاند

طلعت مصطفى
طلعت مصطفى
أحمد عبد القوى

شهد اليوم الثاني من فعاليات البطولة المصرية المفتوحة للهواة للجولف لعام 2025 على ملاعب نادي دريم لاند للجولف بمدينة السادس من أكتوبر منافسات قوية بين اللاعبين المشاركين . 

وانطلقت البطولة امس الخميس 16 اكتوبر ، وسط مشاركة قياسية تضم أكثر من 100 لاعب من 19 دولة حول العالم، فيما تختتم فعاليات البطولة غدا السبت 18 اكتوبر .

وتعد البطولة المصرية المفتوحة للهواة واحدة من أقدم البطولات في الشرق الأوسط وإفريقيا، إذ يعود تاريخ انطلاقها إلى عام 1920، أي قبل نحو 105  أعوام، لتواصل مسيرتها العريقة كرمز لتاريخ الجولف المصري والعربي.

وقال عمر هشام طلعت، رئيس الاتحاد المصري للجولف، إن البطولة المصرية المفتوحة للهواة لعام 2025، تمثل انطلاقة جديدة لرياضة الجولف في مصر والعالم العربي، مشيرًا إلى أن عودة البطولة بعد خمسة عشر عامًا من الغياب تجسد روح الإصرار والطموح في تطوير اللعبة وتعزيز مكانتها إقليمياً ودولياً.

طلعت مصطفى جولف بطولة الهواة

القارة الثامنة

القارة الثامنة مغمورة بالمياه.. زيلانديا تغير خريطة الأرض

موسوعة جينيس

أطول اسم في العالم .. يحتاج 6 صفحات لكتابته و20 دقيقة لنطقه

ابنة هيفاء وهبي

ابنة هيفاء وهبي تكشف حقيقة زواجها

بالصور

هل تحمل بكتيريا الأمعاء مفتاح علاج فقر الدم المنجلي؟ مفاجأة علمية

من الفساتين الشفافة للبدلات الغريبة.. أغرب إطلالات مهرجان الجونة عبر دوراته حتى 2025 | صور

موعد الظهور الأول لسيارة تويوتا GR الخارقة| صور

قطار سكة حديد يتوسط معرض المخرج يوسف شاهين في مهرجان الجونة

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

