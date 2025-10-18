قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
واشنطن وبكين تبحثان عدداً من القضايا الاقتصادية والتجارية الهامة
البيت الأبيض: فجر جديد بالشرق الأوسط نأمل أن يتحقق مثله بين روسيا وأوكرانيا
لماذا نقرأ آية الكرسي بعد الصلاة؟.. الرسول أوصى بها لـ 10 أسباب
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم السبت 18-10-2025
كيف يتحول الذكاء الاصطناعي إلى خطر يهدد المستخدمين؟.. متخصص يجيب
الأهلي يواجه فاب الكاميروني في نصف نهائي البطولة الإفريقية لليد
سميرة عبد العزيز: مهرجان الموسيقى العربية يحافظ على التراث المصري
محمد رضوان : دوري في مسلسل شاهد قبل الحذف مفاجأة للجمهور| فيديو
هل يجب انتظار 20 دقيقة بعد الأذان لصلاة الفجر؟.. الإفتاء تحذر
اليوم.. مؤتمر جامعة القاهرة الدولي الأول للذكاء الاصطناعي بمشاركة وزراء وخبراء
للسيدات.. احرصي على استخدام هذا الزيت لعلاج مشاكل البشرة
العاصمة القطرية الدوحة تستضيف مباحثات السلام بين باكستان وأفغانستان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

السيد قنديل : نريد من علمائنا رؤية نتائج أبحاثهم على أرض الواقع

رئيس جامعة حلوان
رئيس جامعة حلوان
حسام الفقي

أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، خلال كلمته في مؤتمر العلوم والبيئة، أن بناء المجد العلمي لا يأتي من الخارج، بل من داخل المؤسسات الأكاديمية التي تؤمن بالعلم وتدعمه. وقال: "أوعي حد ييجي يصنعلك مجدك... المجد يُصنع هنا، في معاملنا وقاعاتنا وعلى أيدي علمائنا."

وشدد قنديل على أهمية الدور المحوري الذي يقوم به علماء كلية العلوم وأساتذتها في تشكيل العقلية العلمية داخل الجامعة، مؤكدًا أن أي منظومة بحثية أو علمية لا يمكن أن تنهض دونهم.

وأشار إلى ضرورة إعادة النظر في آليات تدريس المواد العلمية داخل الكليات، موضحًا أن هناك أقسامًا علمية يجب أن تُسند إليها عملية التدريس وفقًا للكود الأكاديمي الخاص بكل مادة، لضمان جودة التعليم وتكامل التخصصات.

أعلن رئيس الجامعة عن توجه واضح نحو تمكين أعضاء هيئة التدريس، من خلال ضمان حقوقهم في التدريس، وتوفير الرعاية الصحية، وتحسين دخلهم، بما يليق بمكانتهم العلمية ودورهم الحيوي في تطوير الجامعة.

ودعا قنديل إلى التركيز على المشروعات البحثية التطبيقية التي تحقق عائدًا ملموسًا يسهم في تطوير المجتمع والاقتصاد الوطني.

وأكد أن التعليم الجامعي يجب أن يُؤسس لسوق العمل، مشيرًا إلى أن أساتذة الجامعة يتم استقطابهم في مختلف المجالات، وهو ما يعكس كفاءتهم العالية التي يجب أن تُستثمر داخل الجامعة نفسها.

واختتم الدكتور قنديل كلمته بدعوة صريحة لعلماء الجامعة وأعضاء هيئة التدريس لتوجيه جهودهم البحثية لخدمة الجامعة والوطن، وليس فقط للنشر الدولي، قائلاً: "نريد من علمائنا أن نرى نتائج أبحاثهم تُطبق على أرض الواقع، لا أن تبقى حبيسة المجلات."

جامعة حلوان رئيس جامعة حلوان المؤسسات الأكاديمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات أكتوبر 2025

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025

التوقيت الشتوي

إرجاع الساعة 60 دقيقة.. هل يبدأ التوقيت الشتوي 2025 مساء اليوم؟

تذاكر مترو الأنفاق

ثابتة.. حقيقة رفع أسعار تذاكر المترو بعد زيادة البنزين والسولار

أجهزة الأمن

خدوا فلوس منهم ومقدموش ورقهم في الانتخابات.. تفاصيل خناقة رئيس حزب "شعب مصر" في الجيزة

الممشى السياحي بأكتوبر

إحالة مستشار سابق قتل طليقته بالرصاص في الممشى السياحي بأكتوبر للجنايات

عمرو أديب

شيلني شوية.. عمرو أديب يوجه رسالة للحكومة بعد زيادة أسعار البنزين

أموال

رجَّع فلوس الانتخابات.. تصالح رئيس حزب شعب مصر وأعضاء بالحزب في واقعة مشاجرة بالجيزة

الطفل المتهم

ألعاب العنف الإلكترونية.. ننشر الاعترافات الكاملة للطـ فل المتهم بقـ تل زميله بالإسماعيلية

ترشيحاتنا

أذكار المساء بعد منتصف الليل

هل يجوز قراءة أذكار المساء بعد منتصف الليل؟.. خطأ يقع فيه كثيرون

الدكتور يسري جبر

لكل امرئ ما نوى.. يسري جبر: صلاح النية ميزان القبول عند الله

كيف تنقذ نفسك من الشقاء

كيف تنقذ نفسك من الشقاء في الدنيا والعذاب بالآخرة؟.. بعملين

بالصور

فستان لافت.. ريم مصطفى تخطف الأنظار بظهورها في مهرجان الجونة

ريم مصطفى
ريم مصطفى
ريم مصطفى

نجلاء بدر تتألق بفستان فضي لامع في مهرجان الجونة 2025 | شاهد

نجلاء بدر
نجلاء بدر
نجلاء بدر

فيديو

دخل محمد صلاح لعام 2025

محمد صلاح في المركز السابع عالميًا بدخل يبلغ 55 مليون دولار لعام 2025

نجوى إبراهيم

نجوى إبراهيم تتعرض لحـــ.ـادث في أمريكا وتخضع لجراحة دقيقة

نيللي كريم

نيللي كريم تتألق بفستان كتف واحد ساحر في مهرجان الجونة 2025

ناهد السباعي

ناهد السباعي تبهر الجمهور في اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد