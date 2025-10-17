قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نيللي كريم وحنان مطاوع وصناع فيلم "عيد ميلاد سعيد" يحتفلون بعرضه بمهرجان الجونة
ما المطلوب لتحويل سيارتك من بنزين إلى غاز.. وكم متوسط التكلفة؟
رجَّع فلوس الانتخابات.. تصالح رئيس حزب شعب مصر وأعضاء بالحزب في واقعة مشاجرة بالجيزة
الأحد.. ويتكوف يصل الشرق الأوسط لمتابعة تنفيذ اتفاق إنهاء الحرب في غزة
اعرفها بهذه الطريقة.. حسام موافي يكشف أسباب الذبحة الصدرية الحقيقية والكاذبة
مسئول كبير في حماس لرويترز: سنبقى حاضرين على الأرض لحماية شحنات المساعدات من اللصوص
تحذير من خبراء التغذية: تجميد الخبز في الفريزر يسبب أضرارًا خفية على الصحة
الأرصاد عن حالة الطقس غدا السبت: توقعات سقوط رذاذ علي بعض المناطق
اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لنقل مباراة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا
ألعاب العنف الإلكترونية.. ننشر الاعترافات الكاملة للطـ فل المتهم بقـ تل زميله بالإسماعيلية
التشكيل الرسمي لمواجهة المقاولون العرب وإنبي في الدوري
تشكيل غزل المحلة وكهرباء الإسماعيلية في الدوري
العمل في أسبوع.. أنشطة مكثفة محليًا وعربيًا ودوليًا.. وفرص عمل بالداخل والخارج

حصاد وزارة العمل
حصاد وزارة العمل

أصدرت وزارة العمل اليوم الجمعة " انفوجراف " يوضح حصاد "الوزارة " خلال أسبوع .

حيث شهدت الوزارة احراكًا واسعًا على مختلف المستويات، يعكس الجهود المستمرة  في دعم قضايا العمل، وتعزيز التعاون العربي والدولي، وتطوير بيئة العمل في الداخل بما يواكب توجيهات القيادة السياسية.

مصر تترأس العمل العربية

حصدت مصر بالإجماع ثقة الدول العربية بإعادة انتخابها رئيسًا لمجلس إدارة منظمة العمل العربية للدورة (103) حتى أكتوبر 2026، ممثلةً في وزير العمل محمد جبران، تأكيدًا لدورها الريادي في مجال العمل 
وخلال الاجتماعات، أصدر المجلس برئاسة الوزير جبران بيانًا عاجلًا لدعم عمال وشعب فلسطين، مؤكدًا الحق في تقرير المصير وضرورة إعادة إعمار غزة وتوفير فرص عمل كريمة للفلسطينيين.

تعزيز التعاون العربي

وعقد الوزير محمد جبران لقاءات ثنائية مثمرة مع وزراء عمل السودان وقطر والأردن ولبنان وتونس، ونائب وزير العمل السعودي، لبحث آليات التعاون في مجالات التدريب المهني، والفحص المهني، والربط الإلكتروني للعمالة، وتبادل الخبرات الفنية...كما شارك في المؤتمر الإسلامي السادس لوزراء العمل بالدوحة، مؤكدًا أن مصر تسعى لبناء سوق عمل عصري ومتوازن يحقق العدالة ويحفظ حقوق العمال وأصحاب الأعمال...وخلال زيارته إلى قطر، التقى الوزير رئيس غرفة التجارة والصناعة القطرية وممثلي الجالية المصرية، وأشاد بدورهم المتميز في التنمية الاقتصادية، كما زار موقع شركة المقاولون العرب بالدوحة والتقى العاملين المصريين، مؤكدًا دعم الدولة لهم باعتبارهم سفراء لمصر في الخارج.

تطوير التعليم الفني

في القاهرة، شهد الوزير توقيع بروتوكول مع الجامعة المصرية الصينية، لدعم التدريب وبناء القدرات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتكنولوجيا التطبيقية.
كما شارك في إطلاق المعايير المصرية لاعتماد مؤسسات وبرامج التعليم الفني والتقني والتدريب المهني، مؤكدًا أن هذه الخطوة التاريخية ستسهم في ربط التعليم الفني بسوق العمل وتحسين جودة المخرجات التدريبية.

مواجهة الشركات الوهمية

في إطار مواجهة ظاهرة النصب بعقود العمل الوهمية، وجّه الوزير الشكر لوزارة الداخلية على جهودها في ضبط 64 شركة توظيف بدون ترخيص خلال ثلاثة أشهر في 6 محافظات..
وتنفيذًا لتوجيهات معالي وزير العمل محمد جبران، بتكثيف حملات التفتيش للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025 بكل حزم، أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش – التي تعمل تحت الإشراف المباشر للوزير – عن نتائج أعمالها خلال 16 يومًا فقط، في الفترة من 1 إلى 16 أكتوبر الجاري... وأوضحت اللجنة في بيانها اليوم الجمعة، أنه تم التفتيش على 6192 منشأة في مختلف المحافظات، وأسفرت الحملات عن منح مهلة لـ2353 منشأة لتوفيق أوضاعها بشأن  تصويب عقود العمل، وتحرير 1858 محضرًا خاصًا بعدم الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى جانب 303 محاضر لمخالفات تتعلق بعدم استصدار تراخيص عمل للأجانب العاملين بالمنشآت

فرص عمل للشباب 

أصدرت وزارة العمل النشرة نصف الشهرية للتوظيف بالتعاون مع القطاع الخاص، متضمنة 2914 فرصة عمل جديدة في 72 شركة بـ13 محافظة، من بينها فرص مخصصة لذوي الهمم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدمجهم في سوق العمل... وأكد الوزير محمد جبران أن الوزارة ماضية في تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بتوفير فرص العمل اللائقة، وربطها بمتطلبات سوق العمل المحلي والدولي، دعمًا لبناء الإنسان المصري وتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.

وزارة العمل حصاد العمل العمل محمد جبران

