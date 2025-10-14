قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إسرائيل تعلن استلام رفات أربعة أسرى من غزة
تعيين محمد أيمن مديرًا عامًا للشركة المتحدة لخدمات تكنولوجيا الطيران
تألق رونالدو.. البرتغال تتقدم على المجر 2-1 في الشوط الأول
سميح ساويرس: ماليش إني أشتغل 12 ساعة.. وعندي اهتمامات أخرى مثل تعلم عزف البيانو
وزيرة التخطيط تبحث التعاون مع اليونيدو وصندوق الودائع والقروض الإيطالي CDP
باسم يوسف: حوار بيرس مورغان قلب الدنيا ضدي.. ويهود في أمريكا وأوروبا بيحضروا عروضي
ترامب: سننزع سلاح حماس بسرعة وربما بعنف إذا لم تلتزم
سميح ساويرس: نقلت ملكية شركة أوراسكوم لابني وهو من يتخذ القرارات
قنصل مصر بالرياض يؤكد اهتمام وزارة الخارجية البالغ برعاية أبناء الجالية
وزير خارجية إيطاليا: بدأنا في تقييم ما يمكن إرساله من مساعدات إغاثية للفلسطينيين بغزة
وزير الأوقاف يبحث مع وفد شباب البرلمان العربي دور الخطاب الديني في المجتمعات
أحمد موسى: 80 مليار دولار تكلفة إعادة إعمار غزة
توك شو

وزير العمل: تحرير 32 محضرا ضد شركات مخالفة لمعايير السلامة والصحة المهنية

وزير العمل
وزير العمل
هاني حسين

قال محمد جبران، وزير العمل، إن الوزارة تنفذ خطة تفتيش موحدة على مستوى الجمهورية، حيث لا يتم أي تفتيش إلا بعلم مكتب الوزير ومدير التفتيش، مؤكداً أن الحملات يتم تنظيمها بشكل مفاجئ دون إعلان مسبق لضمان فاعليتها.

وأوضح جبران في مداخلة ببرنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلاميان شادي شاش ومنة فاروق، أن الوزارة نفذت مؤخرًا حملة مفاجئة على محطات البنزين، ولم تُعلن عنها مسبقًا، مشيرًا إلى أن الهدف ليس تحرير المخالفات، بل إرسال رسالة واضحة بأن التفتيش مستمر بقوة بعد صدور قانون العمل الجديد.

كما وجه وزير العمل الشكر لوزير الداخلية على ضبط شركات توظيف غير مرخصة تستغل الشباب وتعمل خارج الأطر القانونية.

وأكد الوزير أنه تم تحرير 32 محضرًا ضد شركات مخالفة لمعايير السلامة والصحة المهنية، موضحًا أن المخالفات تشمل عدم توفير معدات الوقاية، وعدم الالتزام بإجراءات الأمان في مواقع البناء والارتفاعات، مما يعرض حياة العمال للخطر.

وأضاف أن قانون العمل الجديد شدد العقوبات، حيث تصل الغرامة إلى 100 ألف جنيه للمخالفة الواحدة، وتُضاعف بتعدد العمال، لافتًا إلى أن المحاضر تُحال للقضاء في حال وجود إصابات أو وفيات.

وأشار جبران إلى أن هناك تحديات تواجه تنفيذ حملات التفتيش، أبرزها نقص عدد المفتشين، إضافة إلى هروب بعض العمال من المواقع أثناء التفتيش، مما يُعرضهم للخطر، كما أشار إلى تعاون ضعيف أحيانًا من جانب بعض الشركات في بداية الحملات، إلا أن الوزارة تواجه ذلك بصرامة، لافتًا إلى أن الامتناع عن التعاون يعرض المنشأة لعقوبات أشد.

كما أكد أن الوزارة قامت بتدريب مساعدين لمفتشي العمل لتعزيز الكوادر البشرية وتغطية عدد أكبر من المواقع في الفترة المقبلة.

وحول المهلة الممنوحة للشركات لتوفيق أوضاعها بعد رصد المخالفات، أوضح الوزير أن الوزارة تمنح 12 يوم عمل – أي نحو أسبوعين فعليًا – وهي مدة كافية في معظم الحالات لتوفير مهمات الوقاية ومستلزمات السلامة، مؤكدًا أن الوزارة تتابع الالتزام خلال هذه المهلة، وتحرر محاضر في حال استمرار المخالفات.

واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن اختيار مواقع التفتيش يتم وفق خطة مدروسة وليست عشوائية، وأن حتى المفتشين لا يعلمون وجهتهم إلا في اللحظات الأخيرة لضمان عنصر المفاجأة، قائلاً: "أنا أتابع هذه الخطط بنفسي من المكتب، والمفتشون لا يعلمون وجهتهم إلا صباح التفتيش، لضمان الجدية والانضباط"

رانيا يوسف من مسلسل "لينك"
ليلى علوي
أوبل فرونتيرا
مي عمر
