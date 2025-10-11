وزير البترول يهنئ وزير العمل بإعادة انتخاب مصر رئيسًا لمنظمة العمل العربية

تقدم المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، بالتهنئة إلى زميله السيد محمد جبران، وزير العمل ورئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية، بمناسبة إعادة انتخاب مصر، ولأول مرة للعام الثاني على التوالي، رئيسًا لمجلس إدارة المنظمة، معربًا عن خالص تمنياته له بالتوفيق في مواصلة جهوده الناجحة في قيادة المنظمة وتعزيز دورها الهام في تحقيق العمل التكاملي الناجح بين الدول العربية.

وأكد بدوي، في بيان اليوم السبت ، أن هذا الإجماع يمثل شهادة تقدير عربية لمكانة مصر الريادية تحت قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما يعكس ثقة الأشقاء العرب في دور مصر المحوري في تعزيز العمل والتكامل العربي ، في ظل ما تمتلكه من خبرات واسعة وكفاءات متميزة قادرة على قيادة الجهود لتحقيق الأهداف العربية المشتركة.