أ ش أ

اندلعت اشتباكات عنيفة على طول الحدود الباكستانية – الأفغانية في وقت متأخر من مساء أمس السبت، وسط اتهامات من إسلام أباد لحركة "طالبان" بشن هجمات "غير مبرَّرة".

ونقلت صحيفة "دون" الباكستانية عن قوات الأمن قولها إن الجيش الباكستاني رد بقوة على الهجمات الأفغانية.

وأكد مسؤولون أمنيون باكستانيون أن القوات الباكستانية استهدفت بنجاح عدة مواقع حدودية أفغانية، بصورة سريعة وكثيفة، مشيرين إلى وقوع أضرار جسيمة بالعديد من المواقع التابعة لمسلحي طالبان.

وأضافت المصادر أن الجيش الباكستاني استخدم المدفعية والدبابات والأسلحة الخفيفة والثقيلة في الرد على الهجوم.